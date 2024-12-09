撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者黃鄒承恩

位於北投的老字號美食「粟家牛肉麵」，被譽為北投牛肉麵三巨頭之一！其紅燒牛肉麵與茄汁牛肉麵深受在地人喜愛。店家以濃郁湯頭搭配大塊軟嫩牛肉聞名，特別是加入牛油後，湯頭層次更加豐富。不論是泡湯後的宵夜，還是日常的飽餐首選，粟家牛肉麵成為北投地區的美食地標，吸引大批顧客慕名前來品嘗。

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粟家牛肉麵店在哪裡

粟家牛肉麵在北投有兩家店，總店靠近捷運新北投站，另一家接近捷運復興崗站，從捷運新北投站步行至總店約7分鐘就能抵達；如果是開車的話可以停附近的停車格，或是捷運新北投站周邊的收費停車場。

粟家牛肉麵店營業時間

粟家牛肉麵營業時間從早上9點半就開始營業，賣到晚上11點半，等於從早餐賣到宵夜，不想要等待的話，建議可以避開正餐時間人會比較少。

店內用餐空間

用餐環境非常乾淨整齊，完全看不出來是老店，就連地板也很乾淨，店內用餐座位沒有很多，比起吳家牛肉麵來說算是座位少了，難怪朋友推薦我時有說，假日晚上來到這裡常常客滿。

菜單

店家沒有提供點單，需直接看牆面上的菜單點餐，而鄉民推薦必點的就是紅燒牛肉麵以及茄汁牛肉麵。

▲牆面上的價目表也都有清楚標示出滷味小菜的價錢，然後滷味自己夾好給店家，店員會切好送上桌，小菜在小菜櫃裡面也是自取。



▲除了一般麵條之外還有其他麵食可以搭配。



▲夾好滷味給店員會切好送上桌，而小菜自取即可。



▲桌面上會有酸菜、牛油等，而調味料統一放在牆面上掛件。

紅燒牛肉麵

一端上桌，肉眼可見約有四大塊牛肉，整碗份量不小，喝第一口湯頭就馬上嚐到醇厚的紅燒湯頭，且牛肉塊不僅大塊咬，起來又帶有軟嫩。

粟家牛肉麵店必加牛油

加了牛油後，牛肉麵湯頭不僅醇厚甘甜還更有層次感，完全解鎖粟家紅燒牛肉麵的吃法，美味度大升級。

▲麵條嚼起來帶點麵香非常耐吃，如果喜歡吃比較有嚼勁的麵條，這裡也有提供可以選擇家常麵條。

小菜

▲豆干、滷味等小菜會淋上帶點甜度的油膏。

總結

粟家牛肉麵牛肉麵果然表現有符合我的預期，湯頭加上牛油好吃度上升讓我印象深刻，喜歡吃牛肉麵的朋友，不妨可以筆記收藏有經過可以來試試。

粟家牛肉麵 總店

地址：台北市北投區永興路一段2號

營業時間：09：30～23：30

電話：02－28937803

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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