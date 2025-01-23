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隱藏版梧州街美食、晚上才營業！招牌人蔘雞湯腿肉燉煮到軟嫩入味

DARREN蘋果樹

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Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者柯珮萱

龍山寺美食推薦吃什麼？龍山寺美食來分享這家「人蔘雞湯花生豬腳湯」，在梧州街夜市隱藏著不少美食小吃，之前大多數都在華西街這裡用餐，後來才發現原來梧州街美食也不少，小編來到梧州街發現除了周式燒麻糬之外，還有這家人蔘雞湯花生豬腳湯，天氣轉涼來碗雞湯或花生豬腳湯剛好。

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▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲從捷運龍山寺站走路出來大約只要5分鐘。

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲營業時間從下午4點賣到晚上11點，只有營業晚上的時段，晚上來碗雞湯暖暖身子也剛剛好。

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲攤位上還有很誘人的花生豬腳湯。

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

人蔘雞湯花生豬腳湯用餐環境

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

人蔘雞湯花生豬腳湯菜單
菜單價錢請依店家現場為主，有賣滷肉飯、雞肉飯、滷白菜、滷豬腳、香菇雞湯、蛤蠣雞湯、鳳梨苦瓜雞湯、人參雞湯、花生豬腳湯等等。

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

人蔘雞湯
樹小編不知道為什麼，現在越來越喜歡喝湯類，以前小時候總是覺得大人為什麼喜歡喝熱湯，現在則是自己越來越愛喝。這碗人參雞湯，用湯匙撈起來可以看到雞肉非常給力，足足有3大塊，還有腿肉，都燉煮到很軟又入味。

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲人蔘雞湯內除了有人蔘，還有枸杞以及當歸，湯頭順口沒啥中藥味，喝下去都覺得身子暖了起來。

花生豬腳湯
這碗花生豬腳湯個人也很愛，而且比起來QQ彈彈的豬腳來說，我更愛綿密細緻的花生，咬下去幾乎是馬上綿化，而且豬腳膠質以及花生香氣，也都完美融入湯頭很好喝，推薦大家有機會可以來梧州街夜市走走。

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

▲▼隱藏版梧州街夜市美食小吃。（圖／部落客Darren提供）

人蔘雞湯花生豬腳湯

地址：台北市萬華區梧州街47號前攤位
營業時間：16：00－23：00（周四公休）
電話：0931－095057

Darren蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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