龍眼木直火炭燒鎖住肉汁！台中絕美玻璃屋牛排　粉嫩融入煙燻香氣

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

台中西區國美館附近知名的高檔頂級牛排、情侶約會餐廳，「FORE restaurant柴燒牛排」主打用龍眼木直火炭燒料理，大火快速熟成保有肉汁，還增添了柴燒煙燻香氣，不管是柴燒牛排、炭烤季節海魚都相當美味，門口有提供免費專屬停車位，不少家庭客來用餐，也有多個包廂適合聚餐慶生，情侶約會則是推薦你晚上來更浪漫。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置與停車

位在台中西區五權西四街、美術綠園道上，周邊美食餐廳林立，距離台中的國立台灣美術館、審計新村等台中熱門景點不遠，餐廳門口提供停車，含門口木棧道可停8－9台車，若門口停滿可尋找綠園道周邊停車格停車或美村南屯路口停車場（無特約），搭乘火車者可以到五權車站、公車者可到美村五權八街口或南屯美村路口，步行大約都3分鐘左右。



▲門口的九重葛樹搭配紅磚與玻璃屋，不管是白天或晚上都相當引人注目，尤其是在夜晚餐廳內燈光亮起，更加浪漫。

▲發現有許多推著嬰兒車來用餐的家庭客，是少見不拒絕12歲以下孩童的高檔牛排餐廳。

用餐環境

▲店內座位區相當多元，有適合多人聚餐的長桌、情侶約會的窗邊高腳椅、家庭客的四方桌，以及多個包廂。

▲窗邊座位是情侶約會最愛選擇的位置，垂吊的燈飾與窗外的綠意花景在夜晚更顯浪漫。

提供包廂預約

二樓有多個包廂適合辦活動、聚餐，從小包廂到大包廂有6～40人的選擇，部分有提供投影布幕，但為維護用餐品質，沒有提供麥克風音響，包廂的每人低消是2000元＋10%，不足人數時會有最低包廂費，更多細節請在訂位時電話詢問店家。

▲一樓有個窯烤爐，可以清楚看到真的是用龍眼木柴燒 。

柴燒窯爐設備

特殊的窯烤爐架可以手動調整高低位置，控制食材與火的距離，更厲害的是抽風系統，即使木頭柴燒大火炙烤食材，但炭火的味道僅附著在食材上，而沒有飄散到座位區、用餐區的冷氣溫度也舒適宜人，相當期待龍眼木炭燒後牛排的煙燻風味。

▲看著主廚直火炙燒牛排的畫面真的很誘人 。

其他食材也會用柴燒方式料理

▲半開放的料理台可以看到帥氣主廚處理食材的過程。

▲新鮮食材搭配適量的海鹽、胡椒調味就很美味。

▲直火炙燒後的牛排會依不同肉品先幫你事先分切、擺盤、搭配海鹽、義式香草醬。

菜單、壽星優惠

有提供個人餐、多人分享餐及單點菜色，平日中午則有提供商業午餐 （如遇國定假日則無提供）

餐點介紹

這次點的是兩份個人套餐，包含前菜、熱前菜、主餐、配菜、湯品跟甜點飲品，套餐均附脆皮法國麵包與特製奶油，在特製奶油上有培根碎與珠蔥花，增添香氣與視覺色彩。

前菜－鮪魚赤身塔塔

以黑鮪魚赤身搭配白酒醋醃製的酸黃瓜，沾點酸奶油更顯清爽。

前菜－烤蘿蔓凱薩沙拉

稍微經過炭火炙烤過，減去生菜的青澀味，但又保留清爽脆口感，搭配優格凱薩醬、起司粉、培根碎，也是相當有層次。

熱前菜－炭烤劍旗魚腹肉

使用生食級的旗魚腹肉，肉質不但彈嫩，也有著微微煙燻香氣，搭配底部什錦豆、帶點清爽酸香的苦艾酒奶油醬汁與綠色巴西里油，香氣十足而不厚重。

熱前菜－干貝佐西巴牙冷湯

嚴選2S生食等級大干貝，炙燒後帶出濃郁香氣，不只表面有著濃郁煙燻味，就連一旁葡萄也烤過帶出焦糖味，從這四道前菜與熱前菜來看，發現主廚很喜歡帶點清爽酸香的醬汁，但不同料理搭配的酸爽醬汁又有著不同，像這盤干貝佐西巴牙冷湯的白色西班牙白冷湯中，加了水梨醋是屬於酸甜型的。

主餐－美國頂級肋眼8oz

3分熟的美國頂級肋眼經過龍眼木直火炭燒鎖住肉汁水分，外層烤到梅納反應至有點焦脆感，使得肉香十足，但是裡面卻保有粉紅水嫩色澤，厲害的是下刀切開時不帶血水還很嫩，卻不會有過生不敢入口感。

牛排建議不要點太熟

雖然牛排是用加熱過的白瓷盤裝盛，上桌後不會再加熱，建議你點餐時先不要點太熟，上桌後覺得熟度太生還有得補救，一開始就點太熟會錯過享受到牛肉粉嫩的美味。

主餐－每日限量海魚

每日限量的海魚品種依當天進貨決定，這天吃到的是黃雞魚，每日限量海魚經過處理後，透過炭火直接炙燒，魚皮烤到焦香四溢、金黃焦脆，煙燻香氣沁入魚肉當中，魚肉帶點厚度卻非常細緻甜美，除了單吃之外還可以搭配一旁義式香草醬轉換風味。

套餐優惠價加購紅、白酒（杯／280元）

除了參考菜單上的風味介紹之外，也可以請服務員依照你當日餐點特色推薦，店員推薦Langhe Rosso DOC義大利紅酒，帶有熟莓果香氣與適度的單寧感，正好搭配今日的炭火直燒的美國肋眼牛排，Robinvale Wines Chardonnay白酒有著熱帶水果風味適合搭配油脂豐富的海鮮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

配菜－季節時蔬、薯條

和主餐同時上桌的季節時蔬中有櫛瓜、玉米筍、番茄、花椰菜，也是用炙烤方式呈現，搭配酥脆的薯條可以讓你享受肉品時轉換不同風味。

湯品－松露烤南瓜濃湯、海鮮蝦清湯







▲松露烤南瓜濃湯頗有濃稠度，帶點堅果香而不會過於奶味，相當滑順好喝。

▲海鮮蝦清湯，有著超濃郁的蝦殼香氣與厚重的蝦膏感，感覺就是用了十分大量蝦頭熬煮的高湯。

甜點－每日甜點

這是一款讓我們相當驚豔的甜點，原以為餐後甜點只是個簡單冰淇淋之類，但沒想到卻是如此豐富、多層次變化的精緻甜點，以香草冰淇淋為主體，搭配焙茶泡泡、蕾絲餅乾作點綴，裡面還有焦糖凍、椰糖餅，以及最底層帶有顆粒的花生醬，每一口都是驚喜，而且好好吃，讓人印象深刻。

餐後飲品－精選咖啡、檸檬紅茶

精選的美式咖啡上還打出泡沫，再用一顆咖啡豆點綴，有著咖啡的厚度與酸香，但順口不苦澀，檸檬紅茶也很清爽，特別是在品嘗完炙燒海魚之後飲用，更覺得舒服。

整體感想

FORE restaurant 柴燒牛排在台中可是知名的高檔牛排餐廳、也是少有用龍眼木直火炭燒的牛排，不僅店面外觀相當顯眼、氛圍浪漫適合情侶約會，餐點的精緻度也是從前菜到最後的甜點都充分表現，無論你是情侶約會、慶生聚餐、求婚辦活動、家庭用餐都很適合來。

FORE restaurant 柴燒牛排

地址：台中市西區五權西四街170號

電話：04－23770077

營業時間：

中午 11：30 – 14：30，中午時段最後入場及點餐時間為13：30

晚上 17：30 – 22：00，晚餐時段最後入場及點餐時間為20：30

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►板前看師傅現做「爐端燒」料理！台中限定版宵夜 還有多種清酒燒酌

►西屯人才懂吃的早餐老店曝光！清甜肉粥簡單開胃 銅板價超實惠

►休假溜孩熱點！台中人氣戲水區免費開放 溜滑梯沙坑野餐一站滿足