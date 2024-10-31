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台中全新完工林間探索遊戲場！攀爬隧道＋波浪橋是小朋友放電首選

Nini and Blue 玩樂食記

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▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

北屯兒童公園是台中大型兒童公園之一，全新完工的林間探索遊戲場以林間探索為主題設置各式鑽籠、波浪路、爬網、垂直爬梯、高空橋等攀爬關卡，開幕至今受到大小朋友喜愛。北屯兒童公園占地4.6公頃，規劃有市立圖書館興安分館、人工湖、網球場和兒童戶外遊戲場等設施，很推薦周末假日全家人來這放電野餐增進感情。

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▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

北屯兒童公園 地點與交通資訊
為台灣台中市北屯區內的大型公園之一，內有臺中市立圖書館北屯兒童分館、人工湖、少棒場、網球場等設施，公園內設有YouBike站且鄰近台中捷運四維國小站，交通相對便利。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲歷史悠久，園區內樹蔭林立，草皮維護得也不錯，炎炎夏日前來也不用擔心太過炎熱，老字號的公園有其優勢。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

林間探索遊戲場
北屯兒童公園全新遊戲場以林間探索為主題設置各式鑽籠、爬網、垂直爬梯、波浪棧橋、高空橋等攀爬關卡，以及一座超過一層樓高的旋轉溜滑梯，相當刺激。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲之前台中公園最讓人詬病的遮陽設施，這次北屯兒童公園的沙坑上方已經有設置，不用等待升級版才有，四周的遊樂器材大多有樹蔭，多了很多乘涼遮蔭空間。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲小朋友可以從頭開始挑戰，或是平台的樓梯繩索爬上去，玩法相當多樣性。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲林間探索遊戲場用波浪棧橋連結不同平台，並且設有不同挑戰關卡。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

波浪棧橋
全新遊戲場內讓小朋友好奇的莫過於這波浪路，看似簡單的一條道路，有著明顯的高低落差，實際走起來帶點挑戰性。比較特別的是有告示建議13歲以上使用，現場實際看了一下，橋上行走的小朋友大多小於這個年紀，家長記得隨時注意小朋友安全。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲小朋友第一次遇到高低落差道路時，需要點時間克服心理障礙，大家很容易塞車在這一路段。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲波浪路往上需要腳力和體力，下坡需要膽量和勇氣，讓小朋友樂此不疲，很快就用飛奔的速度在上方奔跑。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲波浪棧橋下方設置多個攀爬組具和繩橋，增添玩樂樂趣。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲每個平台都有不同攀爬器具，梯子和繩索是基本款，有個平台設置攀岩牆，相當有挑戰性。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲攀岩牆最後一段相當有挑戰性，小朋友在攀岩的時候，家長記得在一旁注意。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲除了全新的林間探索遊戲場，另外一區有適合小小朋友的滑梯遊戲組、盪鞦韆、蹺蹺板等遊樂器材。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲看到復古地景設施區，讓我們想起小時候的遊樂器材，以前的都是鐵製品，相當耐用，不過很容易發生意外。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲現在成為長輩拉筋伸展的道具。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

公廁化妝室

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲公廁化妝室設置在靠近網球場和圖書館，公廁彩繪塗鴉相當明顯，不用擔心迷失方向。

▲▼台中北屯兒童公園，全新林間探索遊戲場超刺激。（圖／部落客nini and blue提供）

▲生態豐富，現場看到不少鳥類和松鼠，人造湖裡有魚兒自在悠游。

整體心得
北屯兒童公園原本就很受到附近居民喜愛，不只有步道、草地和兒童遊戲場，近年改造完的臺中市立圖書館興安分館適合喜歡閱讀的小朋友。周末假日很適合全家來這走走野餐玩上一天。

北屯兒童公園

地址：台中市北屯區興安路一段162號
營業時間：24小時

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