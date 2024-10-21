老闆超狠泡菜小黃瓜狂塞！台中最神祕臭豆腐餐車　外皮酥香湯汁多

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

林家臭豆腐餐車，是神秘台中臭豆腐美食小吃，餐車開到哪裡販售都是滿滿的排隊人潮！林家臭豆腐餐車老闆用料不手軟，光是泡菜塞滿滿的動作，消費者看了心情就爽，想知道林家臭豆腐餐車的販售地點與營業時間，請看林家臭豆腐社團公告。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

林家臭豆腐餐車

這天是難得無風無雨的颱風假，老闆在社團上說無懼風雨出攤，難得布魯放假有機會買到，所以我們也跟風來排隊買臭豆腐，比預定開賣時間提早抵達已經排一些人，半小時後，人潮已排到廟口轉彎處，由布魯排隊，妮妮去廟旁坐著休息，快排到時，挺著肚子的妮妮靠近拍照，老闆看到有說孕婦可以不用排隊先買。

林家臭豆腐餐車價格

一份60元，三份170元，一份裡面有5塊臭豆腐、爆多泡菜，我們原本只要買2盒，但想想，都排那麼久不買個3盒怎麼行，幾乎每個人都是3盒、6盒在買，但排在我們後面的大哥人超好，說自己買一盒就好，後面才不用等太久。

▲看到一旁臭豆腐盒子整個爆滿蓋不密，這就是林家臭豆腐餐車吸引人之處，搭配的泡菜和小黃瓜幾乎跟臭豆腐一樣多。



▲整個開放的作業空間，可以看到油鍋和餐車台面都算是很乾淨。

▲老闆一個人炸豆腐、夾泡菜、裝盒算錢，等炸好的時間還抽空請客人喝仙草茶，再加上客人買的盒數多，通常要等個半小時跑不掉。

▲老闆招待的免費仙草茶，喝了喜歡還可自己續杯，但一人作業無法顧及到每位客人，沒有喝到的人也別難過。





▲炸好的臭豆腐，裝盒後先上醬料，然後鋪上大量小黃瓜絲和泡菜，但聽說有時候是只有泡菜沒有小黃瓜。

▲老闆下手很狠，這泡菜給超級多欸。

林家臭豆腐口感

一拿到臭豆腐我們就去旁邊拍照，泡菜有點被我們蓋住時壓扁了，辣椒因臭豆腐熱度散發出誘人香氣，小辣程度可以提升整體風味，小黃瓜絲很清爽，泡菜脆口不會太過於酸，算是大眾都能接受的程度，但對於喜歡酸的人就會覺得風味不足。

▲臭豆腐外皮酥香，咬下去時裡面湯汁頗多，小心燙口。



整體心得

拍到一半，開始飄小雨，所以我們趕快躲回車子裡馬上開吃，現場馬上吃的口感真的比較酥脆好吃，若是帶回家，多少會因為熱氣和水份，使得臭豆腐外皮變軟影響口感，論香臭程度是比不上其他知名臭豆腐，但是整體臭豆腐和泡菜搭配的平衡，再加上泡菜量與價格來說，算高CP值。

林家臭豆腐餐車

地址：請看林家臭豆腐社團公告

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁、Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

►台中4層整棟「奶油飯店」只給玩不給住！免門票闖關奇妙異世界

►彰化最新360度景觀火鍋曝光！邊泡腳邊賞夕陽 山林市景盡收眼底

►南投也有「水豚咖啡廳」了！互動區不額外收費 周末假日去必排隊