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老闆超狠泡菜小黃瓜狂塞！台中最神祕臭豆腐餐車　外皮酥香湯汁多

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者柯珮萱

林家臭豆腐餐車，是神秘台中臭豆腐美食小吃，餐車開到哪裡販售都是滿滿的排隊人潮！林家臭豆腐餐車老闆用料不手軟，光是泡菜塞滿滿的動作，消費者看了心情就爽，想知道林家臭豆腐餐車的販售地點與營業時間，請看林家臭豆腐社團公告。

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▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

林家臭豆腐餐車
這天是難得無風無雨的颱風假，老闆在社團上說無懼風雨出攤，難得布魯放假有機會買到，所以我們也跟風來排隊買臭豆腐，比預定開賣時間提早抵達已經排一些人，半小時後，人潮已排到廟口轉彎處，由布魯排隊，妮妮去廟旁坐著休息，快排到時，挺著肚子的妮妮靠近拍照，老闆看到有說孕婦可以不用排隊先買。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

林家臭豆腐餐車價格
一份60元，三份170元，一份裡面有5塊臭豆腐、爆多泡菜，我們原本只要買2盒，但想想，都排那麼久不買個3盒怎麼行，幾乎每個人都是3盒、6盒在買，但排在我們後面的大哥人超好，說自己買一盒就好，後面才不用等太久。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲看到一旁臭豆腐盒子整個爆滿蓋不密，這就是林家臭豆腐餐車吸引人之處，搭配的泡菜和小黃瓜幾乎跟臭豆腐一樣多。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲整個開放的作業空間，可以看到油鍋和餐車台面都算是很乾淨。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲老闆一個人炸豆腐、夾泡菜、裝盒算錢，等炸好的時間還抽空請客人喝仙草茶，再加上客人買的盒數多，通常要等個半小時跑不掉。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲老闆招待的免費仙草茶，喝了喜歡還可自己續杯，但一人作業無法顧及到每位客人，沒有喝到的人也別難過。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲炸好的臭豆腐，裝盒後先上醬料，然後鋪上大量小黃瓜絲和泡菜，但聽說有時候是只有泡菜沒有小黃瓜。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲老闆下手很狠，這泡菜給超級多欸。

林家臭豆腐口感
一拿到臭豆腐我們就去旁邊拍照，泡菜有點被我們蓋住時壓扁了，辣椒因臭豆腐熱度散發出誘人香氣，小辣程度可以提升整體風味，小黃瓜絲很清爽，泡菜脆口不會太過於酸，算是大眾都能接受的程度，但對於喜歡酸的人就會覺得風味不足。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲臭豆腐外皮酥香，咬下去時裡面湯汁頗多，小心燙口。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

整體心得
拍到一半，開始飄小雨，所以我們趕快躲回車子裡馬上開吃，現場馬上吃的口感真的比較酥脆好吃，若是帶回家，多少會因為熱氣和水份，使得臭豆腐外皮變軟影響口感，論香臭程度是比不上其他知名臭豆腐，但是整體臭豆腐和泡菜搭配的平衡，再加上泡菜量與價格來說，算高CP值。

▲▼神秘台中臭豆腐餐車，滿滿的排隊人潮。（圖／部落客NINI AND BLUE提供）

林家臭豆腐餐車

地址：請看林家臭豆腐社團公告

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