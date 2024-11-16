台中70年楊清華潤餅低調歇業　網友：懷念的味道沒了

▲台中70年老店「楊清華潤餅」已歇業。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）

記者黃士原／台北報導

位於台中市西區的楊清華潤餅，是傳承三代的70年老店，早在9月時就低調歇業，但日前被網友發現並貼在臉書社團，還是引起討論，不少人留言表示「從小吃到大的老店」、「懷念的味道沒了」。

楊清華潤餅原本是媽祖廟旁的小攤，後來搬到台中市西區五廊街開了店面，潤餅只賣50元，有原味及芥末可選，由於餡料豐富紮實，是當地人夏天想吃清爽美食的口袋名單，店家近年還引進投幣式自動點餐機，點完餐後就可等待叫號取餐，還有乾淨整齊的內用區。

▲楊清華潤餅是許多台中人從小吃到大的老店。（圖／Nini and Blue 玩樂食記提供）

不過，近日有網友在臉書上的台中懷舊社團貼文表示，原來楊清華潤餅歇業了，這消息也讓不少人感到驚訝，有人說「竟然！我覺得最好吃的潤餅就是他們說」、「這我從小吃到大的老店，居然就這麼歇業了」、「崩潰，從小吃到大最愛他們家的潤餅」、「我果然後知後覺，前天路過還想說怎沒開！懷念的味道沒了」。

此外，也有網友說「歇業好一段時間了」，在「中區西區大小事」也可發現，9月就有人詢問楊清華潤餅為何許久沒有開店，就有人回覆說「招牌拆了，老闆正式退休了」、「歇業了」，而Google地圖上也顯示「永久歇業」。

▲台中24小時營業的清粥小菜店「米街清粥小菜」將於12月1日歇業。（圖／翻攝Google街景）

另外，台中24小時營業、位於北區中清路上的「米街清粥小菜」傳出歇業消息，疑因不敵漲價再加上租約到期，將於12月1日結束營業。對此，業者低調證實熄燈消息。

「米街清粥小菜」是24小時營業的清粥小菜店，店內提供各式各樣菜色選擇，並標上價格提供民眾參考，內用入座每人低消只要50元再加10元還可享有白飯、地瓜粥免費吃到飽，超佛價格深受不少在地人喜愛，不過觀看google評價兩極，有人表示指出櫃檯亂算價格、店員態度差，但也有人狂讚菜色豐富、味道好吃。