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撰文攝影／NINI AND BLUE 玩樂食記、整理／實習記者蘇相云

瓦庫燒肉薑餅屋每年聖誕節大變身，已經是大家期待的台中耶誕節景點之一！2024年瓦庫燒肉店用千顆燈泡點亮90年老宅，直接用滿滿的聖誕樹裝置藝術擺滿整條通道，屋頂上的耶誕老公公很俏皮的在解救自己同伴，下午可以先到台中火車站參觀史努比、吉伊卡哇、貓福珊迪快閃店，入夜後再來瓦庫燒肉拍美照。

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瓦庫燒肉是台中燒肉人氣店家之一

本身是棟日式老宅，每年的耶誕變裝秀已經是大家期待的焦點，拍照地點靠近台中火車站，附近車流量大，拍照時記得注意自身安全。

耶誕樹

▲今年裝置藝術和往年又有些不同，一樣用上千顆LED燈泡點亮老宅。

▲路燈戴上耶誕老公公面具，看起來笑得很靦腆。

▲拉雪橇的麋鹿，藏身在聖誕樹旁，拍照時就能發現它們身影。

▲今年直接用整排耶誕樹霸氣點亮民權路14巷，一人一個拍照，不用擔心路人入鏡頭。

耶誕老人

▲最搶眼吸睛的莫過於屋簷上的耶誕老公公出任務，解救自己的同伴，看來一年一次的送禮任務太輕鬆，耶誕老公公都變胖了。

▲耶誕老公公大提袋還破了個洞，袋子中的禮物從天而降，掉落出來的竟然是美金。

心得分享

瓦庫燒肉薑餅屋今年一樣很好拍照，整體範圍不大，建議停留15至20分鐘拍照時間即可，建議搭配台中火車站的市集活動和展覽，串成台中火車站半日遊行程。

瓦庫燒肉薑餅屋

地址：台中市中區民權路16號

點燈時間：入夜後開始點燈（依現場為主）

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