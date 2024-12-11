ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

2024台中耶誕嘉年華搶先看！水岸鏡面反射麋鹿群＋迷你耶誕樹超美

Nini and Blue 玩樂食記

Nini and Blue 玩樂食記 Nini and Blue

我們不是專業攝影師、也不是文學作家，只是想紀錄生活

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／Nini and Blue 玩樂食記、整理／實習記者張宜樺

2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一！從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾，這次剛好路過綠川水岸發現試點燈，立刻幫大家捕捉綠川水岸的耶誕裝飾，期待正式完工後可以燈光閃閃，不讓氣勢輸給瓦庫薑餅屋、勤美草悟聖誕村等台中耶誕景點。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

今年台中耶誕嘉年華尚在佈景施工中
台中耶誕嘉年華已經是台中跨年前最強的台中活動之一，滿滿燈飾點亮綠川水岸和柳川水岸都會造成網路打卡熱潮。今年台中耶誕嘉年華尚在佈景施工中，布魯剛好路過看到點燈，立刻幫大家拍下美照紀錄一下。

這幾年的耶誕燈飾幾乎都集中在柳川水岸，像是高大的耶誕樹和水舞秀等等，綠川水岸的燈飾反而越來越文靜，走藝術氣息路線；今年綠川水岸出現成群結隊的麋鹿和迷你耶誕樹，搭配水岸鏡面反射。雖然沒有太多顯眼的大型裝置藝術，但依然很好拍照。

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲連接兩邊的地下通道用金粉燈飾點亮，整個廊道冒著粉紅泡泡呢！

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲東協廣場前方的綠川水岸則是正常版的金色麋鹿和金色耶誕樹。

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

還可以順遊的景點
2024台中耶誕嘉年華，綠川水岸尚未有浮誇的裝置藝術，期待正式完工後有新亮點。幸好周邊還有宮原眼科、第四信用合作社、台中火車等景點，不用擔心沒地方逛逛。

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲台中最強聖誕村，40萬顆銀白燈泡點亮整條廊道太犯規。

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲北極星耶誕村的10米耶誕樹點燈了。

▲▼2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一，從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾。（圖／部落客Nini and Blue 玩樂食記授權提供，勿擅自翻攝）

▲台中老宅燒肉店再次變身，耶誕老公公出任務。

2024台中耶誕嘉年華 綠川水岸

地點：台中市中區綠川西街135號
展期：2024／12／13至2025／1／1
亮燈時間：17：30－22：00

Nini and Blue 玩樂食記粉絲專頁Nini and Blue 玩樂食記部落格

【你可能也想看】

台中全新完工林間探索遊戲場！攀爬隧道＋波浪橋是小朋友放電首選
台中第五市場一日遊！在地人帶路玩「6景點＋6美食」懶人包必看
台中4層整棟「奶油飯店」只給玩不給住！免門票闖關奇妙異世界

關鍵字： 2024台中耶誕嘉年華綠川水岸 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 Nini and Blue 玩樂食記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

台中新旅宿「塔諾楽旅」2025年開幕！有日式臥榻房　亮點先筆記

台中新旅宿「塔諾楽旅」2025年開幕！有日式臥榻房　亮點先筆記

住全台萬豪酒店+168元送冬日特調　指定房型享免費早餐、酒廊暢飲

住全台萬豪酒店+168元送冬日特調　指定房型享免費早餐、酒廊暢飲

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

「2大耶誕村」亮點一次看！40萬顆燈泡閃耀台中　聖誕小屋逛市集

全台唯一能近看國寶魚的展館！模擬自然溪流還原櫻花鉤吻鮭生態

全台唯一能近看國寶魚的展館！模擬自然溪流還原櫻花鉤吻鮭生態

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

LAWSON來台消息空歡喜？網揭：只是例行註冊

LAWSON來台消息空歡喜？網揭：只是例行註冊

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　

台南最美山林燈節龍崎空山祭月底登場

台南最美山林燈節龍崎空山祭月底登場

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三峽「現點現做日料吃到飽」超過百種

三商巧福牛肉麵特價109元

亞洲首艘「迪士尼探險號」今開賣

CoCo冬韻擂焙珍奶買1送1只有今天

紐西蘭冰川健行、刺激快艇、浪漫觀星　自然深度之旅療癒身心

身分證中4碼「片皮鴨1212元」

高雄CP值超高銅板價牛肉麵！

韓國2PM「李俊昊」將現身台南跨年

探索廚房抹茶甜點吃到飽12/10登場

日夜皆美！新北鴨鴨地景展12／14開跑

熱門行程

最新新聞更多

超商推肖像春節禮盒！魯夫拍拍登、布丁狗超萌

LAWSON來台消息空歡喜？網揭：只是例行註冊

國人最愛「新式台菜TOP10」料理公布　

台南最美山林燈節龍崎空山祭月底登場

2024台中耶誕嘉年華搶先看！

壽司郎螃蟹祭開跑！松葉蟹40元吃得到

榮耀號修好！船公司：明天正常出發

英格莉莉「12元粉撲鬆餅」限時吃

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366