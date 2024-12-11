2024台中耶誕嘉年華搶先看！水岸鏡面反射麋鹿群＋迷你耶誕樹超美

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撰文攝影／Nini and Blue 玩樂食記、整理／實習記者張宜樺

2024台中耶誕嘉年華是台中聖誕節重要的活動之一！從台中火車站到綠川水岸、柳川水岸都有滿滿的耶誕節燈飾，這次剛好路過綠川水岸發現試點燈，立刻幫大家捕捉綠川水岸的耶誕裝飾，期待正式完工後可以燈光閃閃，不讓氣勢輸給瓦庫薑餅屋、勤美草悟聖誕村等台中耶誕景點。

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今年台中耶誕嘉年華尚在佈景施工中

台中耶誕嘉年華已經是台中跨年前最強的台中活動之一，滿滿燈飾點亮綠川水岸和柳川水岸都會造成網路打卡熱潮。今年台中耶誕嘉年華尚在佈景施工中，布魯剛好路過看到點燈，立刻幫大家拍下美照紀錄一下。

這幾年的耶誕燈飾幾乎都集中在柳川水岸，像是高大的耶誕樹和水舞秀等等，綠川水岸的燈飾反而越來越文靜，走藝術氣息路線；今年綠川水岸出現成群結隊的麋鹿和迷你耶誕樹，搭配水岸鏡面反射。雖然沒有太多顯眼的大型裝置藝術，但依然很好拍照。

▲連接兩邊的地下通道用金粉燈飾點亮，整個廊道冒著粉紅泡泡呢！

▲東協廣場前方的綠川水岸則是正常版的金色麋鹿和金色耶誕樹。

還可以順遊的景點

2024台中耶誕嘉年華，綠川水岸尚未有浮誇的裝置藝術，期待正式完工後有新亮點。幸好周邊還有宮原眼科、第四信用合作社、台中火車等景點，不用擔心沒地方逛逛。

▲台中最強聖誕村，40萬顆銀白燈泡點亮整條廊道太犯規。

▲北極星耶誕村的10米耶誕樹點燈了。

▲台中老宅燒肉店再次變身，耶誕老公公出任務。

2024台中耶誕嘉年華 綠川水岸

地點：台中市中區綠川西街135號

展期：2024／12／13至2025／1／1

亮燈時間：17：30－22：00

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