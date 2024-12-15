生拌牛舌是必點！大阪心齋橋人氣燒肉店　濃郁油花入口即化太過癮

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

朋友看到我在大阪打卡之後，私訊我一定要試試這間忍鬨，原本不在我的計劃內，所以我想說那就不強求，有機會再說；結果這天跟了KKday一日遊京都伊根灣、天橋立和美山町一日遊團，回程就在道頓堀下車，想到忍鬨就在附近，所以我們直接走路過來吃晚餐，還好有來，真是好吃！。

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忍鬨東心齋橋店交通

忍鬨東心齋橋店交通

忍鬨在大阪有兩間店面，一間在日本橋，另外一間就是我們這天來的東心齋橋店，東心齋橋店也有兩間用餐門市，一間就是這間東心齋橋總本店，另外一間就是東心齋橋2號店。如果搭乘地鐵的話，在長堀橋下車走路過來只要300公尺。

忍鬨東心齋橋2號店

▲因為沒有事先預約，總店已經客滿了，服務人員請我們到對面的2號店，2號店就在APA Hotel裡面。

▲過了APA Hotel的大廳後就可以看到忍鬨的招牌了，這就是入口處。

忍鬨東心齋橋店環境

▲裡面用餐空間不大，大概只能坐12個人左右，我們這天被安排在吧台前面的位子。

▲前面一整排酒，不知道是不是客人寄放的。

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忍鬨東心齋橋店餐點

▲點完餐之後會送上一碟開胃菜，這個是滷牛肉，很下飯。

▲燒肉沾醬。

▲原本沒有要點白飯的，後來發現燒肉比較重口味，單吃還是會有負擔，所以後來又加點了一碗小的。

▲有醃蘿蔔、醃小黃瓜和泡菜，我覺得最好吃的是醃小黃瓜，泡菜也好吃，蘿蔔會有帶點苦味。

▲我們點了一道包菜葉，可以包著燒肉一起吃。

▲點了一些和牛，油花真的很漂亮。

▲日本的和牛就是好吃，真的很嫩很多汁，只是油花也很驚人。

▲第二道和牛沒有第一盤那麼油，多點咀嚼感，一樣充滿肉汁香氣。

▲橫膈膜，因為部位比較特殊，所以有用醬料醃漬過。

▲橫膈膜吃起來比較富有筋性，吃起來有明顯的咀嚼感，牛肉味也會比較明顯。

▲想說點個五花肉來平衡一下，日本燒肉店的五花肉不像韓式切得厚厚的一塊。

▲最後又加點了一個牛舌，因為朋友力推。

▲牛舌可以依照自己喜歡的口感拿捏熟度，我喜歡外皮烤得焦焦的，吃起來很有彈性。

▲也可以包菜葉包著飯和肉一起吃。

▲生拌牛舌、厚切蔥鹽牛舌這兩道是隔壁點的，也是大家比較推的！

▲辣牛肉湯，這道我就覺得很普通，還是把重點放在肉上面就好！

忍鬨東心齋橋店評論

這天兩個人在忍鬨大概吃了10000多圓，折合台幣大概2000初，以一個人均消1000元來說，真的是比在台灣吃燒肉還要划算多了。

飛天璇

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