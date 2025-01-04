蕃茄去皮冰鎮淋上鮪魚美乃滋無敵開胃！大阪必吃百年洋食老店

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃亭詠

東洋亭是京都百年漢堡排老店，在關西有很多分店。之前吃過一次京都近鐵店覺得很喜歡，尤其他們家的冰鎮番茄真的好吃又開胃，這次知道阿倍野近鐵百貨也有東洋亭分店之後馬上來吃晚餐，品嚐東洋亭不一樣的餐點。

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東洋亭阿倍野Harukas近鐵總店

▲東洋亭阿倍野Harukas店位於近鐵百貨13樓，從我們住的Trusty Hotel走過來不用三分鐘，過了一個天橋就到了。

東洋亭阿倍野Harukas在幾樓

▲我們大概8點左右抵達，沒想到外面有其他客人在排隊，我們也是排了10幾分鐘才被帶位。

▲等待的時間裡可以看一下櫥窗裡的餐點，每一道看起來都很好吃，而且還有新鮮的番茄一整箱一整箱的。

▲站門口也擺放了很多料理包，像是咖哩飯、玉米濃湯、沙拉醬等。

東洋亭阿倍野Harukas菜單

▲東洋亭的菜單如上，這裡最有名的是漢堡排，還有炸牛排、炸蝦等餐點，甜點其實也很有水準。

東洋亭阿倍野Harukas環境

▲裡面用餐座位區並不少，如果運氣好的話還可以坐在玻璃窗邊的用餐區，可以眺望美美的大阪夜景。

東洋亭阿倍野Harukas餐點

冰鎮番茄

記得東洋亭的冰鎮番茄很好吃，所以還沒點正餐之前就直接點了一個番茄，去皮冰鎮之後再佐鮪魚美乃滋醬，口感酸酸甜甜很清爽開胃，而且真的很新鮮帶點脆口。

漢堡排

漢堡排餐點是用鐵板裝置，送上桌的時候要小心燙，漢堡排有用鋁薄紙包起來，要吃的時候再將鋁薄紙撕開即可。另外旁邊還有附一顆馬鈴薯，要吃的時候把它加進馬鈴薯裡就可以了；奶油遇熱會慢慢融化，可以和著馬鈴薯一起吃，非常的綿綿鬆鬆，口感也不會乾，有馬鈴薯的香氣太讚。

▲漢堡排很軟嫩多汁，肉質吃起來很香甜帶有肉汁，搭配白飯真的絕配。

▲漢堡排上面還有一塊牛肉，一次可以品嚐到兩種牛肉。

炸牛排

這份是炸牛排，熟度很剛好，口感很軟嫩，麵衣酥脆不油膩，這個也好吃。

麵包

因為不想吃太多澱粉，所以只點了一份麵包，麵包雖然不錯吃，但還是覺得搭配白飯好像會適合一點。

蒙布朗

同場加映之前點的甜點，東洋亭的甜點也很有水準，比較受歡迎的是布丁和蒙布朗；這蒙布朗也好吃，有栗子的香氣，甜而不膩超順口。

東洋亭阿倍野Harukas評論

▲不含甜點的話，在東洋亭兩個人吃了4561日圓，折合台幣不到1000元，在日幣貶值的情況下真的是吃什麼都覺得比以往便宜很多。

東洋亭阿倍野Harukas店

地址：日本〒545-8545 Osaka, Abeno Ward, Abenosuji, 1 Chome−1−43 あべのハルカス近鉄本店 タワー館 あべのハルカスダイニング 13F

營業時間：11：00－22：00

飛天璇

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