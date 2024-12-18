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台中電子街超熱門「沙茶鍋」內臟類極推！街邊重現香港大排檔氛圍

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

台灣陳沙茶火鍋，應該是台中舊商圈裡最超人氣的排隊美食了。尤其陳沙茶火鍋老闆的幽默風趣更是令人印象深刻，久久一次就會想吃陳沙茶火鍋，人多的時候更好點餐，總之點好點滿就對了。

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台灣陳沙茶火鍋在哪裡？

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲位於火車站附近，有點隱密的電子街裡，不過已經在地經營了40年，老台中人應該都知道。這篇是集合最近2次用餐的照片和紀錄，冬天到了又開始懷念陳沙茶火鍋了。

台灣陳沙茶火鍋環境

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲生意好到都在外面直接擺桌。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲因為車子停較遠，所以當我走進店裡的時候其他朋友已經先到了，剛好看到老闆以非常大的音量在教她們如何製作醬料。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲老闆就有像收音機裡賣肝藥的主持人一樣，滔滔不絕開始介紹他們陳沙茶有多悠久的歷史。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲牆上有貼排行美食和推薦美食。

菜單

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲品項很多，價格都不算貴。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲青菜類都很新鮮，只要食材好隨便煮都很鮮甜好吃。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲宜蘭酸菜肉是店裡的招牌，每次來都會點，讓本來不太愛酸菜的我也豎起拇指。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲牛肉類的品質也都不錯，輕輕涮一下就可以吃了，口感非常的鮮甜而且很嫰。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲豬肉的表現也不錯，一看就覺得很新鮮。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲黃金豆皮據說是陳沙茶火鍋店家自製的，非常好吃一定要點！我們吃完一盤之後又立馬續了一盤。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲敢吃內臟類的建議可以點一下，陳沙茶火鍋的內臟都處理得很好。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲臘味綜合拼盤也是招牌，雖然到火鍋店吃燒臘有點跳Tone，但是燒臘也都很好吃，推薦必點！

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

▲運氣好一點會有老闆招待的飲料。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

感想
我很多年前吃過一次，當時覺得陳沙茶火鍋的湯頭太淡。不過後來幾次再吃，都覺得湯頭剛好，以重口味的人來，陳沙茶火鍋的湯頭真的不夠濃郁，要越煮湯頭才會越鮮甜，還有店裡最大的特色是食材很新鮮，老闆很好客，如果喜歡吃重口味一點的，也推薦隔壁幾間的汕頭劉沙茶火鍋。

▲▼隱身台中電子街排隊美食！重現香港大排檔氛圍、清淡湯頭越煮越甜。（圖／部落客飛天璇提供）

台灣陳沙茶火鍋

地址：台中市中區台灣大道一段81巷23號
電話：04－22271304
營業時間：16：30～22：30（星期一公休）

飛天璇
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