免費搭道頓堀水上觀光船！玩大阪必買「關西樂享周遊券」攻略筆記

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

來道頓堀很多次，不過這是第一次搭乘道頓堀水上觀光船；當一次徹徹底底的觀光客，感覺也滿不錯。白天參加了KKday一日遊行程，去了京都伊根灣、天橋立和美山，回程就在道頓堀下車，吃完飯後想到手邊剛好有關西樂享周遊券可以免費搭乘道頓堀水上觀光船，所以我們也來體驗一下。

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道頓堀水上觀光船交通方式／搭船處

搭乘地鐵堺筋線或是千日前線在日本橋站下車再走路過來道頓堀只要五分鐘，其實還滿好找的，乘船的地點就在道頓堀的日本橋旁，從橋下走到河邊的搭乘處找穿有背心的工作人員就可以了。

道頓堀水上觀光船費用

我們這次是拿著關西樂享周遊券來的，票券有效期間90天內一個禮拜之內可任選三項或六項設施。票券可以單買，也可以搭配HARUKA 關西機場→大阪／新大阪（單程票）或是大阪地鐵巴士乘車券一日券；整個關西地區有超過70個設施和景點可以選擇，用電子票QR Code就可以直接體驗，如果有計劃要到關西旅行的話，我覺得還滿划算的。



▲拿著關西樂享周遊券的QR Code讓工作人員掃瞄之後就可以直接換成實體票了，真的很方便！每天晚上5點開始一直到9點半，總共有10個船次。

▲此外還換到一張Coupon，可以換飲料之後在船上喝。

道頓堀水上觀光船路線

整個船程大概是20分鐘，路線是日本橋 → 固力果前 → 港町 →（掉頭）→ 固力果前 → 日本橋，沿途還會有很多其他觀光船和我們交錯而過，大家都會彼此打招呼，很嗨。

▲兌換好實體票之後我們就排隊，大家都很興奮，但是也乖乖遵守規則。

▲我們大概等了10分鐘，就輪到我們搭船了，現場各個國家的遊客都有。

▲除了觀光船之外，居然還有這種沒有載人的廣告船，小櫻桃還說：那個是媽媽常常買的那個洗臉的。

▲搭船的過程很愜意，我們拿著手機拍呀拍的。

工作人員非常親切

船上還有工作人員會跳舞表演，很活潑，而且還會用各種語言和大家打招呼，大部份的時候她還是用英文解說；雖然英文口音有點重，不過不得不說真的很認真，不過很多地方我們也是有聽沒有懂，反正就享受當下，這就是旅行的過程。

▲心齋橋旁最有名的一蘭拉麵，我們之前也是吃這間。

▲道頓堀的地標之一就是這間驚安的殿堂，上面的惠比壽塔也是世界上第一個可以水平旋轉的四人橢圓形摩天輪，繞一圈大概是15分鐘。

▲這間是比較靠近日本橋的一蘭拉麵店，這間是後來才開的。

▲還經過我很愛的國產牛燒肉放題，記得先訂位才吃得到。

▲Asahi啤酒，很醒目，讓我想到淺草雷門那個Asahi大樓，可可愛愛的。

知名地標固力果

夏天的日本白天其實滿熱的，我們在京都曬了一整天，晚上回到大阪有別於白天的悶熱，搭觀光船微風吹來還滿舒服的，終於經過固力果跑跑人了，是大阪心齋橋最重要的地標，很多遊客就專程跑到看板前和跑跑人合照，到此一遊的概念。



▲這是以大阪新世界為總店的炸串達摩連鎖店的象徵，達摩大臣的巨大雕像就在大阪南道頓堀河畔，總共有五層樓高，雕像每小時旋轉一周，面對道頓堀河和旅遊景點惠比壽橋的方向。

道頓堀水上觀光船評論

道頓堀的夜真的是愈夜愈美麗，也難怪這麼多年輕人到大阪一定要來報到，來回大概20分鐘，純粹就是一種放鬆體驗，到這裡逛街吃飯的中間空檔可以像我們這樣來搭個觀光船休息一下。

關西樂享周遊券優惠

我們選的關西樂享周遊券是三項設施專案，搭了道頓堀水上觀光船用了其中一樣，所以還有兩樣，隔天我們到Trusty Hotel對面的近鐵百貨兌換紀念品，它就在近鐵百貨翼館3.5樓國際貴賓沙龍處兌換，寫3.5樓的原因是因為兩棟之間有高低差，所以要再搭一個短短的手扶梯上去。

近鐵百貨經典紀念套組兌換券

兌換地點：大阪市阿倍野區阿倍野筋1－1－43 翼館3.5樓（國際貴賓沙龍 Foreign Customer’s Salon）



注意事項

1. 可以兌換近鐵百貨經典紀念套組。（今治高級毛巾&近鐵百貨店吉祥物資料夾1入套組）

2. 套組商品恕不退換，敬請知悉見諒。

3. 本活動僅限近鐵百貨海闊天空總店適用。

4. 圖片僅供參考，實品請以實物爲主。

▲當天的兌換速度滿快的，而且服務人員也會講中文，結果打開之後發現是可愛的L型file夾，還有很精緻的今治毛巾。

天王寺Mio百貨館內通用券1500日圓優惠券

天王寺MIO館內 共通劵1500日圓優惠券

兌換地點：大阪市天王寺區悲田院町10－39（天王寺MIO本館 2F信息服務台）

服務時間：10：30～19：30

注意事項

1. 每個人單次限用一張

2. 僅在天王寺 MIO（主樓和廣場樓）內的店鋪有效。

3. 部分商店不適用。使用此優惠券時，請詢問各商店的工作人員。

4. 請用現金支付優惠券的差額。不找零。

5. 優惠券不可退款，也不可兌換現金。

6. 我們對優惠券的火災、失竊、丟失或損毀概不負責。

7. 部分商店的營業時間與此不同。營業時間如有變更，恕不另行通知。

8. 內容包含：500日圓優惠券3張

9. 已過有效期限的商品券以及未註明有效期限的商品券均無效。

▲最後一個我們兌換了天王寺Mio百貨館內通用券1500日圓優惠券。

▲我們一個人換了1500日圓的優惠券，結果全部把它拿到樓下的超市買一大堆零食餅乾回飯店了。

算給你聽：

以關西樂享周遊券一張661元來說，可以享用三種免費設施。我們在道頓堀水上觀光船一個人花費需要364元，在天王寺Mio本館兌換1500優惠券，折合台幣330元，光是這兩個就超過661元了，所以我們在近鐵百貨換的紀念組就是免費的。

另外關西樂享周遊券也可以兌換京阪電車京都大阪觀光1日券，一張是154元，或者我們隔天吃的國產牛燒肉吃到飽也可以折抵1000日圓，算來算去還是很划算的唷！

飛天璇

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