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嘉義人涼麵愛店！從1碗1塊錢攤車開始賣起、40元魚羹一整碗料滿滿

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

自從吃過嘉義的黃記涼麵之後就愛上這涼麵加了美乃滋的味道！先吃了四味果汁涼麵之後，這天換來崇文錦魯麵試試不同的口味，據說這間是在地人才知道的老店，崇文錦魯麵創立於民國45年，從一碗一塊錢的攤車開始賣起，除了涼麵之外肉羹和涼菜也很有特色！

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▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲位於嘉義東區的崇文街，旁邊就是崇文國小，平日的生意還是很好，明明已經過了尖峰用餐時間，但是店裡的客人還是不少。

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲一旁還有冷菜櫃，嘉義人不管吃火雞肉飯還是涼麵好像都習慣配涼菜，我每次看到也一定要叫上一盤。

菜單

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲除了涼麵之外還有羹麵、乾麵、米粉、滷肉飯等，另外右邊一整列還有各式的小菜。

涼麵（小）　30元
我思思念念的涼麵，就是要加上酸酸甜甜的美乃滋才對味！嘉義人說這個是白醋，這裡的涼麵吃起來比較清爽一點；蒜泥下手沒那麼重，麵條口感軟而不爛，醬料搭配起來鹹淡適中，而且有小黃瓜絲搭配很開胃。

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

乾麵（小）　30元

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲很意外的乾麵也好吃，肉燥不會太過油膩，麵條也軟硬適中，口味偏重但是不死鹹。

涼菜

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我幾乎敢吃的都點過一份了，我覺得涼菜很好吃，只是蒜泥比較重。

冷筍

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲當季的筍子最好吃，口感鮮甜清脆又不會太老。

皮蛋豆腐　25元

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲皮蛋和豆腐是分開點的，組合在一起是25元，只有簡單的加上醬油膏，傳統口味。

豬耳朵　30元

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

魚羹　40元

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這碗魚羹居然滿滿的料，這樣才40元，魚羹吃起來好扎實而且很鮮美，湯頭也還不錯。

▲▼嘉義人激推在地必吃涼麵店！小碗只要30元　加上酸甜美乃滋最對味。（圖／部落客飛天璇提供）

崇文錦魯麵

地址：臺灣嘉義市東區崇文街107號
營業時間：10：30～18：30
店家電話：05－2255460

飛天璇

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