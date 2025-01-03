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黎明新村「Fine Dining」早午餐！油封鴨堡→紅酒燉洋梨打開味蕾

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者黃鄒承恩

美滿日光是美滿商店和美滿小料理的早午餐新品牌！位於黎明新村裡的獨棟建築，充滿綠意的日式氛圍，是鬧中取靜的環境。裡頭餐點小巧又可愛，走的是精緻路線，類似Fine Dining的呈現，整體氛圍很棒，服務也很好。

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位置
美滿日光就位於黎明新村干城街上，獨棟二層樓建築搭配木製窗框，簡單又帶有文青感。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

環境

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲一樓有一張八人座長桌和四張四人座小桌子，最多容客量是16人。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲開水及餐具自取。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲二樓座位區視野也很好，坐在窗邊正對著外面的一片綠意。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲店內參雜著一些復古元素，感覺出店家花了不少心思。

菜單
雖然說是早午餐，不過也很像Fine Dining的菜單，有前菜、開胃菜、甜點和飲品，且飲品裡面也有酒。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲除了菜單上的餐點之外，窗戶上面也會寫著當天限定的餐點。

餐點介紹
點餐時服務人員有提醒餐點都偏精緻，也可以把它當成是前菜或是開胃菜。

油封手撕鴨肉迷你漢堡　140元
麵包本身外皮酥脆，裡面軟嫩，有點像布里歐的口感。而鴨肉還滿入味，裡面還有芝麻葉和紫高麗菜。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

洋菇松露蛋　100元
以酸麵包為基底，上面加了松露炒蛋，再加上生的蘑菇和帕瑪森起司。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

日光組合　280元
這道是開胃菜而非主食，總共有5拼，有點像冷前菜的感覺。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

油封章魚漬時蔬　260元

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

紅酒燉洋梨 180元
燉得很香、很入味，口感不會過於軟爛，還保有梨子脆脆的口感。

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

拿鐵　90元

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

日光特調果汁 110元

▲從油封鴨肉到紅酒燉洋梨，黎明新村裡的綠意早午餐新體驗。（圖／飛天璇的口袋提供）

心得
以這天在美滿日光吃到的餐點來說，我覺得店家還滿用心又創新，且跳脫了一般早午餐店的框架。不過也因為太過創新，可能會覺得設計上比較讓人陌生，餐點好像沒有「主食」都只是前菜和開胃菜之類的。再來因為菜點偏精緻，有點像Fine Dining的感覺，但是手法又不到高級餐廳那麼細膩，質感上又覺得少了點什麼。

然而如果想要吃得豐富一點的話，一個人均消至少要600至800元（低消400元），餐點都不算便宜，後來想想，或許美滿日光的定位本來就不是早午餐，應該是早上就開始營業的餐酒館會比較貼切，這麼一來就合理多了。

美滿日光

地址：台中市南屯區干城街243巷2弄6號
營業時間：09：30－18：00（周三公休）
店家電話：04－22518081

飛天璇

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