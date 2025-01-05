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全台最美火車站！月台上眺望絕美漸層藍海　平均15分鐘就有一班車

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

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▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

多良車站位於台東太麻里，有台灣最美的車站之稱！因為站在月台就可以遠眺無敵海景，因此多良車站也成為近期IG爆紅景點，更是到台東的必遊景點！

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停車資訊
如果是走南迴公路到台東的話，從南迴公路出來走台九線往台東的方向一定會經過多良車站的，所以很多人會把它排在台東旅行的第一站，其實也不怎麼需要導航，台九線上最多路邊停車的地方應該就是多良車站了。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲停好車之後往多良車站的方向走，會需要爬一小段坡，鐵軌旁的紅色欄杆映襯著藍天白雲，真的超美的！

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這個就是月台，不過這裡不能直接進去，要走正門。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲會經過一個小小的美食區，這裡有賣飲料和零食等，也有賣烤香腸。

時刻表
本來還在擔心火車經過的時間不知道幾點，如果遇不上怎麼辦，但其實月台上的扛棒就有最近兩班經過列車的時刻表，平均大概15～20分鐘就會有一班，所以不用擔心。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲站牌一定要來一張的，到此一遊的概念，其實當天日正當中，小櫻桃已經熱到快蒸發了，還要配合媽媽拍照勉強擠出笑容，真是太捨不得了。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲火車還沒來，很多人鏡頭先卡位了。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲列車終於來了，此刻快門聲此起彼落，大家都為了留下最美的畫面。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲台東的藍真的無可取代。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲多良車站原本為山坡地，兩端均為隧道，南迴鐵路工程處特別將車站以高架設計，一樓為候車室與售票處，二樓為月台。

美食

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲小小一個多良車站多人到像在逛菜市場一樣，連要買個香腸也要排隊。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲離開前可以逛一下伴手禮店。

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台東必遊拍照景點推薦！號稱台灣最美的火車站　月台遠眺無敵海景。（圖／部落客飛天璇提供）

▲多良車站真的很美，就算站在月台上呆呆的看著前方的海都覺得很療癒，只是這天假日觀光客有點多，不適合久留。

多良車站

地址：台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8－1號
電話：08－9781301
營業時間：10：00～18：00

飛天璇
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關鍵字： 多良車站 台東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 飛天璇

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