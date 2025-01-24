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玩秋田10大美食代表！起源二戰的橫手炒麵、日本三大地雞之一

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

秋田自古就是美麗而富饒的土地，不僅米和酒聞名全日本，也有屬於各地方的代表性美食，來到秋田如果不知道怎麼吃的話，那就跟著這樣吃！這篇統整了我四訪秋田的心得，以及秋田在地人的意見，整理了一篇秋田10大必吃美食，讓有計劃到秋旅遊的人可以參考！

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▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

秋田必吃美食
在介紹秋田十大必吃美食之前，不得不先推薦秋田的酒和秋田米，秋田位於日本東北，因為地理環境的優良，好山好水也孕育出了好吃的秋田米，其中以米為主要製品的「地酒」也是到了秋田也是到了秋田不得不嚐試的美食，更是必買伴手禮之一！

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

比內地雞
「比內地雞」是日本三大地雞之一（日本三大地雞分別為：秋田的比内地鶏、名古屋的コーチン以及鹿兒島的さつま地鶏），比內地雞使用嚴格遵守標準飼養法，一般多會做為親子丼，比內地雞多汁柔嫩富有彈性，混著炒到半熟香噴噴的雞蛋，與粒粒分明的白飯一同入口，滿嘴是蛋香、雞肉香與飯香交織的飽滿美味！

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

稻庭烏龍麵
稻庭烏龍麵也是日本三大烏龍麵之一，日本三大烏龍麵分別為：香川的贊岐烏龍麵、秋田的稻庭烏龍麵，第三大則還沒有定論。目前是以長崎縣的「五島烏龍麵」和群馬縣「水澤烏龍麵」平分秋色，各有各的擁護者。稻庭烏龍麵屬於比較扁平的形狀，口感光滑充滿勁道，可以根據喜好選擇冷麵或是溫麵，也可以搭配其他料理方式一起食用。

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

石燒鍋
通常是在杉木製作的木桶中裝入男鹿地區特產的鯛魚和海藻等，還有大量的蔬菜，再用烤過的石頭加入一起烹煮，頓時鍋裡會因為石頭的高燒而不斷沸騰冒泡，是一種可以品嚐到新鮮魚介類的豪爽漁夫料理，有鯛魚的鮮味也有蔬菜的清甜，冬天吃特別暖身。

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

蓴菜
這是秋田特有的食材，也是全日本收穫量第一的食材，它原是一種水草，由秋田乾淨的水源孕育而出，凝膠狀的黏液入喉滑潤，富有脆度和彈性，而且因為它的膠質不僅對皮膚很好，對於腸胃也很好！

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

婆婆冰（=ババへら）
「婆婆冰」是秋田最有名的特色美食之一，在很多觀光區、公園和休息站都可以看到（不過這個是夏天限定！），巧手的日本婆婆把冰淇淋弄成一朵漂亮的玫瑰花，所以也成為Instagram上面很熱門的打卡品項。不過它其實不只是一個婆婆在賣，婆婆冰只是一個統稱，吃起來的口感介於冰沙和冰淇淋之間，應該是因為沒有含凝固劑，所以溶化得很快，要儘快食用！

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

煙燻蘿蔔 Gakko
這是將蘿蔔吊在地爐上燻製之後，再用米糠醃漬而成的秋田傳統醃菜，在飯店的早餐或是一般會席料理幾乎都會出現。看起來好像會覺得鹹度有點高，事實上以醃菜來說它的口味是比較偏溫和的，口感很清脆爽口，而且入口有淡淡的煙燻味。

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

烤米棒（米棒鍋）
將搗碎的米飯包在杉木棒上燒烤，可以在燒烤之後直接食用，充滿了美味的米香，也可以加入蔬菜一起煮製，或者再加點比內地雞一起煮成火鍋，這是屬於秋田的鄉土料理的代表。

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

地膚子 Tonburi
這個號稱是深海中的魚子醬，地膚子是藜科植物果實的加工品，口感很獨特、彈力十足、汁液飽滿，可以當作魚子醬似的用在納豆或醋拌涼菜、沙拉裡。稍加些許，就能將它的口感發揮得恰到好處，一般在飯店的早餐偶爾會看的到，或是偶爾把它加入烏龍麵裡一起入菜。

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

雷魚 Hatahata
雷魚有「神之魚」的稱號，由於它屬於深海魚，所以沒有魚鱗，魚刺又少，因此非常適合食用。味道有白肉魚特有的淡泊味道，一般家庭通常會做成烤魚，或是煮著吃，「塩汁魚鍋」和「雷魚壽司」都是有名的雷魚料理，雄雷魚擁有味道濃厚的魚白，雌雷魚擁有叫做「BURIKO」的口感獨特的魚子！

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

橫手炒麵
秋田的橫手每年1～2月的時候都會舉辦的雪屋祭，這也是秋田橫手最知名的祭典，不過除了雪屋祭之外，橫手炒麵也很有名！橫手炒麵起源於昭和28年（1953年），原本是二次世界大戰後，日本民眾為了餵飽小朋友所研發出來的「變形大阪燒」，也因為製作過程很簡單而傳承至現在。

▲▼在地人推薦秋田十大必吃美食整理包。（圖／部落客飛天璇提供）

整體感想
這篇秋田十大必吃美食是以我個人四訪秋田的經驗再加上身邊去過秋田10～20次以上的在地通，以及和秋田當地觀光單位的人討論出來的結果，因為還有很多是取捨之間忍痛去掉的，像是毛豆、八幡平豬肉、甜點可能還有很多漏溝美食，也希望可以留言推薦一下！

飛天璇
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