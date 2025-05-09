母親節賞花去！虎山巖25萬朵金針花大爆發　現採現炒鮮甜脆口

▲彰化花壇鄉虎山巖遍植金針花，母親節前夕大爆發。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

母親節前夕，彰化縣花壇鄉虎山巖的金針花迎來盛開高峰！園區內「台東七號」金針花已綻放超過8成，多達25萬朵金黃花朵鋪滿山頭，形成一片耀眼花海，被譽為歷年來最美花況。不少遊客趁著假日前往賞花，還能現場品嚐現炒金針花，直呼「鮮甜又脆口」，成為今年母親節最熱門的賞花景點之一。

虎山巖金針花園區園主表示，今年花況特別好，清晨巡視時發現金針花已盛開逾8成，整片山坡金黃燦爛，宛如鋪上一層金色地毯。由於花壇鄉地勢較低，金針花通常比東部早開，今年氣候適宜，花朵更顯飽滿鮮豔，讓遊客不必遠赴台東、花蓮，就能欣賞到壯觀的金針花海。

▲彰化花壇鄉虎山巖金針花大爆發不少遊客前往欣賞拍照。

連日來園區湧入大量遊客，平日就已人潮不斷，假日更是遊覽車一輛接一輛，警方也出動疏導交通。議員李成濟表示，本週日母親節將是花況最高峰，但接下來10天花海仍會維持美麗景緻，建議想避開人潮的遊客可選擇平日清晨前往，光線柔和且拍照效果更佳。

▲遊客前往賞花品嘗金針花。

除了賞花，園區還提供現採現炒金針花體驗。志工們每天採摘新鮮金針花，現場以簡單的鹽和水調味，快炒後香氣撲鼻，吸引遊客爭相品嚐。許多嘗過的民眾大讚「口感脆嫩，非常鮮甜！」，園主強調，「台東七號」金針花瓣較厚，快炒後仍保持鮮豔色澤，且不需添加味精，自然風味就十分迷人。

▲彰化花壇鄉虎山巖金針花大爆發。（圖／記者唐詠絮翻攝）

遊客不僅能現場享用現炒金針花，還能以銅板價購買新鮮金針花帶回家料理。不少家庭趁著母親節前夕帶媽媽來賞花，一邊漫步花海，一邊品嚐在地美味，度過溫馨的節日時光。園區也提醒，金針花季預計持續至5月底，想賞花的民眾可把握最佳觀賞期，感受中台灣難得的金色浪漫。

▲彰化花壇鄉虎山巖金針花大爆發。