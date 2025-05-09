「新北河濱蝶戀季」明開跑！穿梭8萬株花海　還能聽演唱、逛市集

▲「2025新北河濱蝶戀季」明（10日）於板橋蝴蝶公園登場，期間每日5點半至10點半亮燈。（圖／高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

「2025新北河濱蝶戀季」明（10日）至25日登場，白天到板橋蝴蝶公園，巡遊在8萬株花海中，夜間接著賞光雕。開幕式2日限定的「蝶戀音樂會」，邀請知名歌手魏如昀、芭蕾舞團等人帶來精彩表演，還可以逛市集、體驗手作，母親節就帶媽媽參與新北一大盛事。

▲展區「精靈小徑」中的醉蝶花綻放茂密，花色漸層柔美，營造浪漫景緻。



今年新北河濱蝶戀季以「初夏奇境」為主題，利用近8萬株的蜜源植物，搭配藝術裝置與夜間光雕，打造六展區的地景花海，是北部人不陌生的節慶。此外，5月10、11日開幕周末，將有限定的「蝶戀音樂會」，不只音樂，還有舞蹈和藝術的表演，以及集結手作與美食的「夢夏市集」、延續綠意的「奇漾手作坊」，讓一家大小徜徉在花海中聽音樂，還能愜意逛市集與體驗手作的樂趣。

▲展區「搖擺一夏」以情人菊與孔雀草鋪展出黃色花毯，搭配蝴蝶造型燈飾，營造活潑的夏日風情。



▲展區「滾滾花丘」中的木麻黃錯落堆疊，打造童趣十足的綠色山丘，與藝術裝置《幻影泡泡》相映成趣。



5月10日包括人氣創作歌手「魏如昀」、金音獎得主電豎琴創作女聲「蘇珮卿」、音樂網紅「Lily長笛姊姊」、以及新北在地的「翔絮芭蕾舞團」接棒演出；11日則邀請人聲樂團「SONAR 聲吶」，演出純人聲阿卡貝拉，還有「因為手碟」以空靈打擊樂聲共鳴花海氛圍，為活動注入豐富感官層次。現場同步安排泡泡秀、行動雕像等互動節目，把公園變為一座被音樂藝術縈繞的奇幻仙境。

▲5月10、11日有限定的「蝶戀音樂會」，人氣創作歌手「魏如昀」、金音獎得主電豎琴創作女聲「蘇珮卿」都將到場。



搭配母親節到來，現場推出限定打卡禮「愛媽媽隨行花袋」，只要於現場拍照打卡並上傳社群，即可免費兌換。此外，於現場完成問卷還能免費獲得限定「護花貼片組」，數量有限，送完為止。

▲現場推出限定打卡禮「愛媽媽隨行花袋」，只要於現場拍照打卡並上傳社群，即可免費兌換。



板橋蝴蝶公園

1.大眾交通運輸：搭乘捷運在江子翠5號出口，再轉乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車，步行約10分鐘（800公尺）即可抵達板橋蝴蝶公園。

2.開車前往：從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場，即可看到「蝴蝶公園」。（Google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」即可找到）