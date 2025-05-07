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手搖飲「西谷米奶茶買1送1」限今天！每杯只要30元

▲▼CoCo西谷米奶茶。（圖／CoCo提供）

▲CoCo西谷米奶茶今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」每周限定好友日開跑，今（7）日祭出限時1天「西谷米奶茶買1送1」，每杯下殺30元，只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo今日推「大杯西谷米奶茶第2杯0元」優惠，等於買1送1，銅板價60元就能喝到2杯，且飲品糖度、冰量還能任選，須於官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、限當日使用完畢，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

▲▼迷客夏5月7日推出關島聯名3款芒果飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏推出全新關島聯名芒果系列。（圖／記者蕭筠攝，下同）

5月將迎來關島年度盛會「關島芒果節」，手搖飲品牌「迷客夏」跨界找來關島觀光局合作推出全新「芒果系列」創意飲品，首推「海鹽芒果綠」，是以關島查莫洛料理中經典醬料「Finadene」為靈感，芒果結合清香檸檬、海鹽打造清爽酸香滋味，尾韻則帶有淡淡鹹味，每杯售價65元。

▲▼迷客夏5月7日推出關島聯名3款芒果飲品。（圖／記者蕭筠攝）

▲海鹽芒果綠（左）、熱帶水果氣泡（右）推薦必喝。

「熱帶水果氣泡」選用氣泡飲為基底，加入芒果、蜜桃、蔓越莓汁，每一口都是沁涼酸甜感，每杯售價75元；「島嶼芒果青梅綠」則是綠茶搭配香甜芒果、酸鹹青梅的組合，每杯售價65元，即日起於全門市上市，數量有限、售完為止。

為歡慶新品上市，即日起至5月20日期間凡購買3款聯名飲品任1款，拍照上傳IG且套用指定濾鏡，並在指定貼文留言，就有機會抽中台北關島直航雙人來回機票。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 CoCo 迷客夏 買1送1

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