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逆轉！澎湖花火節無人機「訊號干擾」停飛　縣府宣布復飛10場

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋／澎湖報導

備受矚目的2025澎湖國際海上花火節，原定以700台史努比主題無人機的盛大演出作為亮點，不料開幕首日即因訊號干擾導致展演效果不佳，後續場次更一度宣布取消，引發遊客及當地居民譁然。澎湖縣政府連日來積極應對，展現排除萬難的決心，今（8）日正式宣布，無人機科技燈光秀將於5月19日重啟，並將於觀音亭園區帶來共計10場的精彩演出，力圖挽回活動品質與遊客信心。

本屆花火節開幕，盛大的無人機表演未能如期呈現，縣府除第一時間表達誠摯歉意，縣長陳光復更親自督軍應變。經縣府團隊與廠商密集協調溝通，並積極克服技術及行政上的重重難題，最終敲定無人機展演將於5月19日重新啟動，並持續至6月19日，總計將帶來10場的科技燈光饗宴。

據了解，重啟後的無人機展演預計將動用600台無人機進行編隊飛行，演出內容將延續花火節聯名品牌主題，巧妙結合燈光、音樂與圖形編排，期盼以溫馨、童趣及科技感交織的空中 spectacle，再次擄獲觀眾的心。這10場備受矚目的無人機展演場次已確定為：5月19日、22日、26日、29日，以及6月2日、5日、9日、12日、16日、19日。

另外澎湖縣政府針對外界關注「2025澎湖國際海上花火節無人機科技燈光秀委託專業服務採購案」招標方式與契約終止事宜，特別說明本案係依政府採購法第22條第9款規定辦理委託專業服務之「勞務採購」，並經公開評選評定最優勝廠商。

▲▼ 2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲2025澎湖國際海上花火節 。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府強調針對近日外界討論本案未收取任何相關押標金、保證金一事是依採購法第30條規定：「勞務採購，以免收押標金、保證金為原則。」其立法意旨為考量勞務採購與一般工程財務採購性質不同，廠商願意自費與無法回收風險下參與競標，已具擔保參與決標之意，若再課以繳納財力擔保金，可能間接造成資本雄厚之大型企業得標，反而限制廠商競爭家數。因此，縣府於招標文件中明定免收押標金與履約保證金，此舉完全依據法規辦理，屬於合法合理的標準程序，絕無規避監督或特殊優惠情事。

面對先前無人機演出突生變故，澎湖縣政府表示將以安全、穩定與精彩作為後續演出的最高原則，全力確保這10場展演的順利進行，以期不辜負廣大遊客的期待。同時，縣府也透露，正與花火節合作品牌方積極研議6月19日後的替代方案，希望能為遊客帶來更多驚喜，相關細節將於確認後另行公布。

只是這場無人機風波無疑為今年的澎湖花火節增添了一絲波折。然而，縣府積極應對並迅速提出補救措施，尤其以「10場」為核心的復飛計畫，以及針對採購爭議的公開說明，展現其維護活動品質的努力與透明度。後續這10場無人機燈光秀能否成功演出，將成為各界關注的焦點，也將直接影響遊客對於澎湖花火節的整體評價，澎湖縣政府能否藉由這10場演出成功扭轉頹勢，值得後續觀察。

關鍵字： 澎湖 花火節 無人機 燈光秀 重啟

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