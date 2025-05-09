宜蘭「伯朗大道」彩繪稻田登場　熱氣球及打卡送提袋超夯

▲▼宜蘭「伯朗大道」三奇美徑稻浪美景又來了，冬山鄉公所以「自然地景與大地意象」為今年主題，將太陽、龜山島及河川水脈等意象融入彩繪稻田。（圖／冬山鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭「伯朗大道」三奇美徑稻浪美景再度登場，即日起開放彩繪稻田迎賓，並搭配一系列精彩活動，包括熱氣球嘉年華及風箏節，活動將一路持續至7月13日。冬山鄉公所更推出拍照打卡送限量提袋的活動，邀請民眾前來朝聖賞景，騎單車感受農村的迷人風光。

冬山鄉三奇美徑是以9個S形田間彎道構成。今年彩繪稻田以「自然地景與大地意象」為主題，融入太陽、龜山島及河川水脈等元素，展現農人辛勤耕耘的精神及冬山鄉特有的土地故事。冬山鄉長林峻輔表示 這項活動已邁入第8年，不僅吸引數萬名遊客造訪，也成功帶動地方經濟。

鄉公所今年特別推出打卡送好禮活動，5月12日起，遊客只要在彩繪稻田拍照後，上傳至FB或IG並標註「#三奇美徑」，即可於平日指定時間到鄉公所兌換限量「幸福冬山提袋」。此外，5月底至6月初的熱氣球嘉年華，將讓遊客搭乘熱氣球，從高空俯瞰蘭陽平原的壯麗景色。而7月12日、13日舉辦的風箏節，則邀大小朋友在田間放風箏，並欣賞特技風箏表演。

鄉公所提醒 彩繪稻田預計6月底至7月初收割，呼籲遊客勿踏入稻田或觸碰稻穗，共同守護這片絕美的稻浪景致。