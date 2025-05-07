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跟團注意5件事！保留好報名收據　行程要確認加購項目

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊,疫情,共存,邊境管制,開放國門。（圖／記者李毓康攝）

▲跟團旅遊。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

5月9日至12日在高雄展覽館、5月23日至26日台北世貿一館皆有旅展開跑，打算跟團遊的民眾，除了比較價位和內容之外，中華民國旅行業品質保障協會整理出「參團5大撇步」，提醒民眾在簽約之前務必看清楚契約內容，也要找尋合法、品質穩定的旅行社。

▲ITF台北國際旅展今進入最後一天,ITF台北國際旅展,ITF旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北國際旅展。（示意圖／記者彭懷玉攝）

參團5大撇步
撇步1：選擇國內合法旅行社
合法旅行社會簽訂契約，並提供履約保險與旅行業責任險，讓旅客在旅途中更有保障。同時，查看旅行社的評價和口碑也很重要，透過了解其他旅客的經驗，選擇信譽良好的公司，可以減少不必要的麻煩。

撇步2：看清行程內容
參團前，仔細閱讀行程表和包含的景點是否有興趣，且要確保行程會與實際安排相符，另外，團費包括哪些內容，如交通、住宿、餐飲、保險等，有些團體行程會包括額外的購物或加購項目，若想避開，切記得再三確認。

撇步3：簽訂旅遊契約書
簽訂旅遊契約書是為了保障雙方權益，旅客可以根據需求額外投保旅遊平安險，包含醫療或行李延誤等不同部分，進一步提高旅程安全保障。 

▲ITF台北國際旅展今進入最後一天,ITF台北國際旅展,ITF旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北國際旅展。（示意圖／記者彭懷玉攝）
撇步4：索取旅行業代收轉付收據
索取旅行業代收轉付收據（旅行社專用的發票）能確保費用交易的合法性，避免出現不必要的爭議。疫後全民熱衷出國，不過突發事件屢見不鮮，品保協會公關主委李奇嶽呼籲，旅客需保留好當初和旅行社報名的繳費資料、旅行契約書、行程表等相關資料，待旅客返台後，向品保協會申請旅遊糾紛調處。 

撇步5：遵守景區安全規定
遵循指導人員指示，確保自身安全。特別是水域或登山等高風險活動，應該穿戴適當的安全裝備。

品保協會在北、高兩大旅展現場，除了有專人提供旅遊安全諮詢服務外，另舉辦旅遊安全有獎徵答，數千份精美禮品現場大放送，送完為止。

關鍵字： 品保協會 旅行糾紛 消費糾紛 跟團 跟團權益 旅行團

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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