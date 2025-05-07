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6家手搖飲母親節優惠！麻古茶坊買1送1、春陽茶事免費加料

▲▼麻古茶坊高山金萱茶。（圖／麻古茶坊提供）

▲手搖飲母親節最新優惠懶人包。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

母親節就要到了，各家手搖飲也特意祭出限時優惠活動，包括麻古茶坊、康青龍皆可享指定飲品買1送1，春陽茶事則推烏龍系列飲品免費加料。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍推4大飲品買1送1。（圖／康青龍提供）

●康青龍
康青龍即日起至5月20日祭出「4大飲品同品項買1送1」優惠，品項包括「仙凍黑奶茶」、「桂花御香烏龍」、「蜜香冰露」以及「御香鐵觀音」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●春陽茶事
春陽茶事全門市即日起至5月25日有「免費加料」活動，期間只要於門市購買大杯烏龍系列飲品，即可免費加「烏龍粉粿」1份，每日售完為止。

●先喝道
先喝道全門市於5月9日祭出限時1天「英式玫瑰拿鐵第2杯半價」優惠，每人每次限購2組，數量有限、售完為止。

●御私藏
御私藏全門市於5月9日至5月11日限時3天「薰衣草綠茶買1送1」、「燄燒布蕾黑龍奶第2杯半價」，售完為止。

●麻古茶坊
麻古茶坊全門市於5月10日至5月11日推出「買1送1」優惠，期間凡購買高山金萱茶即可獲得「綠寶石卡片」1張，單次限購2杯送2張，每店限量520張，送完為止；憑卡可於5月12日至5月31日期間免費兌換「大杯蕎麥綠寶石」1杯。

●CoCo
CoCo全門市於5月10日至5月11日有「大杯粉角奶茶第2杯10元」優惠，2杯只要70元，等於單杯只要35元，各門市售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 母親節 手搖飲 買1送1

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