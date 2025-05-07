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全球第7座「迪士尼樂園」將誕生！CEO公布地點：已啟動規劃工作

▲▼香港迪士尼樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

▲迪士尼宣布將在中東設新樂園。圖為香港迪士尼樂園。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

迪士尼樂園是許多大人小孩的夢幻國度，目前在全球已有6座主題樂園，而如今華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）再宣布，將與阿聯酋頂級旅遊體驗開發商 Miral 攜手合作，在阿布達比知名的亞斯島（Yas Island）打造全球第7座迪士尼主題樂園與度假區，這將是迪士尼首度進軍中東市場。

根據美國廣播公司（ABC）報導，該項目將由 Miral 全額出資興建與開發，迪士尼的幻想工程團隊（Imagineers）負責整體創意設計並監督營運細節。值得注意的是，迪士尼本身並不投入資本，而是透過授權方式獲取品牌權利金。行政總裁羅伯特·艾格（Bob Iger）表示，這是公司一個令人振奮的時刻，新園區將融合當代建築與尖端科技，為遊客帶來前所未有的沉浸式娛樂體驗。

▲▼香港迪士尼樂園打造全球首座及最大的《冰雪奇緣》主題園區「魔雪奇緣世界」，將在11/20正式開幕。（圖／記者周姈姈攝）

儘管尚未公布確切啟用時間表，不過設計團隊已正式啟動規劃工作。迪士尼體驗事業群主席 Josh D’Amaro 透露，阿布達比的新度假區預計將成為最具互動性和技術創新的樂園，結合壯麗的濱海景觀與當地文化，重新定義迪士尼的故事敘述方式。

事實上，亞斯島為阿布達比的旗艦娛樂區，已擁有法拉利世界、海洋世界、華納兄弟主題樂園等多項大型設施。迪士尼指出，阿聯地理位置優越，4小時航程內涵蓋全球三分之一人口，潛在觀光市場高達5億人次，是推動本案的關鍵因素。

新迪士尼樂園度假區預計將包含主題住宿、特色餐飲、零售空間與完整的故事體驗空間，既保留迪士尼經典魅力，也注入阿布達比現代精神。報導指出，此項目不屬於迪士尼先前公布的10年600億美元主題樂園投資計畫，屬於第三方授權合作案，為迪士尼開創全新營運模式。

關鍵字： 迪士尼 阿布達比 主題樂園 合作計畫 娛樂体验

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