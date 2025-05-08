集結33家名店！誠品生活南西「夢幻甜點店」5／16登場

▲苑苑「Berry Bear」。（圖／誠品生活南西提供）

記者黃士原／台北報導

誠品生活南西「2025 Melting Manifesto 夢幻甜點店7th」將於5月16日登場，全台33間甜點名店齊聚，除了福爾摩沙塔、蜜桃茉莉馬卡龍等逾30款限定甜點外，還有被網友譽為南台灣最強的布朗尼也會現身，而且北中南6家人氣打卡咖啡廳也會來到參與活動。

▲2025夢幻甜點店出攤時間表。（圖／誠品生活南西提供）

5月16日登場的誠品生活南西「2025 Melting Manifesto 夢幻甜點店7th」，總計有來自全台各地的33間甜點名店，其中10家是網路預售制甜點工作室，包括台中半熟巴斯克乳酪蛋糕專賣店「碧月」、彰化法式手作甜點禮盒「MI JIOU」、主打厚陷型達克瓦茲的「輕‧手作」、將瑪德蓮變身可愛小熊造型的「苑苑」，不必再搶預約、等開團就吃得到。

▲碧月「藍莓藍莓半熟乳酪蛋糕」。（圖／誠品生活南西提供）

▲厚山「厚餡達克瓦茲」。（圖／誠品生活南西提供）

此外，有12家甜點名店首次參加，隱身於師大巷弄的生乳捲與脆脆泡芙專賣店「貳拾貳日甜」，將泡芙外層撒上杏仁脆粒，內餡包裹綿密芋泥與濃郁鹹蛋黃；來自台南的減糖馬卡龍品牌「芙比甜點室」，融合5月蜜桃果香與淡雅茉莉茶香韻味，搭配自製低糖杏仁餅殼；原在雲林工作室，後來南下高雄開設實體咖啡廳的「厚山」，將帶來招牌厚餡達克瓦茲，餅皮融合堅果香氣，搭配滑順奶霜內餡。

▲VNV Pâtisserie et Chocolaterie「福爾摩沙塔」。（圖／誠品生活南西提供）

這次也有不少來自復古老宅咖啡廳的私房甜點，曾在巴黎麗茲百年飯店累積經驗、擁有南法氣息的彰化法式甜點巧克力店VNV Pâtisserie et Chocolaterie，其福爾摩沙塔以法國甜點工藝融合島嶼風情，內餡交織芒果、百香果與鳳梨果香；高雄福華飯店前主廚開設的「奶油蛋糕咖啡廳」，將6倍牛奶濃縮而製的綿密布蕾，獻上香草、巧克力與抹茶紅豆3種風味；擅以視覺系藝術甜點擄獲目光的「又室甜點室」，也帶來哈蜜瓜火腿法式千層酥。

▲蟬 Bar Chán × 長昇蔘藥行《Yoga》。（圖／業者提供）

另外，第7屆「本草派對」將於本周末在（5/10至5/11）在迪化街永樂廣場登場，本屆以「重拾____」Refresh Your Life為主題，推出「解憂密室」、「療癒花園」、「共感森林」3大沉浸式體驗空間，解憂密室結合頌缽品牌「沐溫MuWarm」，進入神秘音療體驗，搭配「龍源中藥行」獨家舒眠香包，進入本草世界；接著透過「黃長生藥行」與「大春煉皂」聯名的四款結合漢方藥材與精油的「解憂聞香瓶」釋放憂愁。

▲發琴吧 × 正新蔘藥行《和煦帖》。（圖／業者提供）

「療癒花園」藉由感應塔羅牌的指引，由內而外探索內在所需，「聯通漢芳」推出四款本草花茶供飲用；接著透過療癒師的引導，體驗「德利泰DailyHealth中藥材互動體驗館」的砭石與艾草精油按摩，找回身心的平衡與活力。

至於「共感森林」，則結合漢藥南北貨特色店家名物，推出8款主題調飲與1套派對餐盤，在音樂與老街氛圍中療癒身心。