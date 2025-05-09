鯨彩暑假！洄瀾港夏令營帶親子遊賞國際商港　登船尋鯨豚

▲▼花蓮港務分公司7月12日推出吸引親子共遊的「鯨彩洄瀾港」海港夏令營活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司為推廣海洋環境教育，讓民眾更親近海洋，瞭解海港相關作業及認識東部海域洄游鯨豚，今年特別在7月12日推出吸引親子共遊的「鯨彩洄瀾港」海港夏令營活動，讓父母親與孩子們一起探索花蓮港獨特的魅力，也由花蓮港觀光遊憩碼頭出海賞鯨豚，為親子間留下一個別具意義的暑假回憶，體驗來自海洋的感動。

花蓮港務分公司近幾年推出的一系列主題海港夏令營，主打親子攜手參加一同認識商港發展及海洋教育，活動內容豐富多元且均深受好評。

今年夏令營主題為海洋環境教育及環境永續，花蓮港務分公司歷時多年努力於113年10月通過環境教育設施場所認證，本次藉由夏令營活動安排環境教育課程教案之一「港口探險家課程」，除參觀全台唯一以船艙造型設計的港史館外，讓參加民眾踏入花蓮港的時光隧道，以實境互動了解國際商港軟、硬體設施，並對港口的經濟發展及環境永續應用有不同層次的啟發。此外藉由監控中心、信號台導覽解說，認識港區船舶進出港作業及智慧監控應用。

港區巡禮搭配業務解說人員，可近距離觀摩碼頭設施、認識港區域裝卸設備及靠岸船舶，一睹國際商港的湛藍寬闊；另為使海洋文化深植人心，結合文化藝術安排手作課程，讓親子共同手作藍染環保杯墊，為海洋教育注入藝術性及想像力，也讓學員們帶回深具意義的暑期作品。

下午出海賞鯨豚活動，則是自花蓮港14號觀光遊憩碼頭出發，由專業解說人員介紹東部海岸鯨豚種類、飽覽海洋生態，由不同角度欣賞世界級的觀光海岸-美麗的「花蓮七星潭海灣」，同時在賞鯨船上體驗小小水手寫真活動，在船長室留下探線足跡。

花蓮港務分公司表示，為落實企業永續發展(SDGs)指標，近年來致力於推廣海洋教育及綠色港口，加深民眾對海洋資源永續利用及保護海洋生態認知，讓每一位民眾都能對海洋文化有更深刻的認識，進而更親近海洋。海港夏令營活動將於7月12日辦理，名額有限，商港發展比想像得更貼近你我的生活，歡迎有興趣的家長及學童搶先報名參加。