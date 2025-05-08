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新北第5家！客美多咖啡進軍淡水　暫定8月開幕

▲客美多咖啡全台最大店點 敦南信義加盟店7/31試營運。（圖／客美多咖啡提供）

▲客美多咖啡進軍新北淡水。（圖／客美多咖啡提供）

記者黃士原／台北報導

2018年登台的「客美多咖啡」，目前在全台已有30多家分店，近期品牌規劃進軍新北市淡水區，預計8月開幕。

客美多咖啡在日本已有900多家分店，2018年來台後已陸續在北中南拓點，其中最受消費者喜愛的就是名古屋朝食文化「點飲料附贈早餐」，每天上午11點前點飲料即送烤厚片吐司，搭配紅豆泥、雞蛋、雞蛋沙拉3選1。除此之外，店內還有各式經典飲品與人氣甜點「冰與火」，讓顧客在享受美食的同時，感受客美多咖啡的獨特魅力。

▲客美多。（圖／記者黃士原攝）

▲客美多人氣甜點「冰與火」。（圖／記者黃士原攝）

客美多咖啡目前全台已有30多家分店，其中新北市已有新莊宏匯店、蘆洲家樂福店、新莊幸福加盟店及新店大坪林加盟店，品牌近期規劃進軍淡水區，預計8月開幕，以後當地人及淡江大學的同學不用跑到台北市的天母或石牌，就體驗名古屋朝食文化。

▲高雄第3家「すき家」地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

另外，2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，在開出三民九如店、澄清店後，目前正在籌備第3家店「高雄車站店」，地點在建國三路上、麥當勞的隔壁，離火車站僅200公尺。

關鍵字： 美食雲 客美多咖啡 客美多 名古屋朝食

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