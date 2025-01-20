社子40年「純米酒薑母鴨」越多瓶越香！獨特麻油米血糕是饕客最愛

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

台北士林「侯薑母鴨」是網友推薦台北第一好吃薑母鴨，以純正紅標米酒為基底，標榜不加水的薑母鴨，上網搜尋竟然沒有很多食記，但評價都是老饕推薦的好吃薑母鴨，而店家營業時間到凌晨一點可以當深夜食堂。

侯薑母鴨位置

侯薑母鴨地址在社正路，附近美食還有社子豆花、大黃記胡椒餅和之前來吃宵夜的囍宅豆漿。騎機車可以停在店前，開車就要找一下停車位，附近沒有捷運。

已經有40年歷史的台北老店

侯薑母鴨店名好記，老闆就姓侯。薑母鴨店已經有40年歷史，真的是台北老店！如果是外帶薑母鴨就可以先打電話預訂節省時間喔！

菜單價錢



薑母鴨一鍋約有8塊肉大概是2至3人份

老闆看我們五個人就問要不要點兩份薑母鴨，但其實我們已經吃飽，鴨肉也沒想吃很多，最後點一份薑母鴨鍋底也夠，蔬菜和薑母鴨配料可以點多一點，這裡單價超便宜，份量又夠大！其實米血糕是網路推薦必點，真的好吃！

重點是！來這吃薑母鴨一定要點米酒

真的強烈建議喔！這邊是用正牌的紅標米酒去燒，點越多瓶就越濃，我們點了4瓶，網路看到有人點了8瓶去燒更猛，但要記得吃完不要開車！

內用環境

▲有內用和室外座位，不過座位不多，生意好的時候很快就客滿。

▲料理區有菜單推薦，也有販售低溫宅配，超過十份就免運費。

大鍋裡是老闆先炒過的鴨肉

用米酒和薑片等食材先爆炒過，所以不吃米酒料理的千萬不要來這，就算湯底不加酒，鴨肉也有酒喔！但和我一樣喜歡吃米酒料理的人絕對會愛慘啦！

完全不加水的薑母鴨

裡面就是用我們點的四瓶米酒去燒，用大火把酒精煮到揮發，不過喝的時候還是很濃喔！如果不敢喝太濃的米酒湯底，也有客人是不加米酒，老闆就會用自己煮的鍋底去煮，但這裡真的要加酒，味道有差！

▲大火噴發，酒香瀰漫。

美味推薦

我們點的薑母鴨上桌啦！

雖然只點一份薑母鴨基底，但因為配料點了好幾樣，老闆也用大鍋子裝，旁邊八個人的薑母鴨還有更大鍋，看起來好像圍爐，超有氣氛。但是坐在室外要小心隔壁咖啡館會有人抽菸，怕煙味可以坐在店內位置。

看起來還好的薑母鴨，但湯頭真的有夠好喝

大家喝了一口都很推薦，不僅酒味濃厚又香，薑的味道也很夠，完全沒被酒蓋掉味道，還有少許麻油的香氣，湯頭不會太油膩，果然薑是老的辣，超好喝！

▲薑母鴨的沾醬，辣椒醬油＋豆腐乳醬。

爆香的薑片整塊熬湯，辛香不嗆

加上我們點的配料，鴨血、凍豆腐、丸子和玉米，讓湯頭越煮越甜，雖然來吃的這天還沒立冬有夠熱，但我還是喝了好幾碗湯。

米血糕一份50元

比較特別的單點配料，朋友說人多可以直接點兩份，口感超特別！老闆有先把米血炸過，還有一點點麻油香氣，我猜是用麻油慢火煎，久煮不爛，口感非常Q彈，外層還帶一點脆脆的，好吃！

綜合下水一份50元

老闆做生意是交朋友居多吧？竟然還有綜合下水可以點，直接點一份吃到幾種配料，而且很新鮮喔！後來看到別人點了鴨腸也是一大盤，真的超便宜！

▲凍豆腐的氣孔吸滿湯汁，整個超多汁！

麵線一份50元

▲麵線偏粗，口感QQ嫩嫩，沒有許多油蔥提味；自己加點湯增加米酒香氣，伴著蔥香更美味。



網友推薦的「侯薑母鴨」真的可以列為台北前三名啦！

我不敢說是第一名，因為我還沒吃遍大台北薑母鴨！之前吃的新莊月明薑母鴨已經非常愛，現在又吃到侯薑母鴨，兩間都是薑味非常濃都很推薦，不過米酒濃厚系的愛好者絕對首推「侯薑母鴨」啦！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒



侯薑母鴨

地址：台北市士林區社正路11號

電話：02－28119100

營業時間：16：00－01：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►老饕吃法辣椒蒜頭九層塔一定鋪滿加爆！三重老牌羊肉飯嫩口涮嘴

►滷透肥肉入口即化！被讚是「大台北最強刈包」超搶手 也有瘦肉版

►三重200元爽嗑沙朗牛和自助吧！現炒時蔬、滷肉飯濃湯無限吃到飽