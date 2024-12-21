一咬下全是肉汁！天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店　必搭一碗切仔麵

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

天母美食推薦「清河鵝肉」，營業時間早上六點就開賣，鵝肉當早午餐真是奇妙，開在低調巷弄又藏在自家車庫的鵝肉店，生意超好，清河鵝肉早上和晚上都有營業，招牌煙燻鵝肉聽說開門不久就賣光，想吃可先預訂，本來只想點幾樣嚐鮮，沒想到什麼都想吃，鵝肉切盤、鵝血、鵝腸、餛飩湯、乾麵和米苔目擺滿一桌。

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士林天母早餐清河鵝肉

▲菜單選擇真多，來這邊必點煙燻鵝肉、鵝肝和鵝胗，中午來的時候已經賣光，下次想吃可以先打電話預訂。

士林天母早餐清河鵝肉環境

▲除了固定菜單可以畫單，鵝肉切盤可以跟老闆說一個價格，雖然不知道價格但買單發現老闆不會亂喊價。

▲簡單幾個座位，拿了菜單就自己找位置，畫好交給老闆，吃完再買單。

清河鵝肉餐點推薦

切仔麵

原本想點鵝肉麵，但想到有點鵝肉切盤就改點乾麵，選了切仔麵，油麵條真的有點驚艷，和以往吃的不太一樣，麵條較粗口感又Q，加上油蔥和甜麵醬實在涮嘴。

▲鵝腸又脆又新鮮，配甜辣醬、香菜和薑絲就是一百分。

▲米苔目口感Q，米心飽滿，是好吃的米苔目，不過湯頭對我來說有點油膩。

▲餛飩湯裡面有五顆餛飩，皮略厚的餛飩內餡扎實，湯頭也是偏油，讓我這湯控沒辦法喝完。

▲鵝血處理得非常好，沒有任何腥味，口感很Q還有點甜甜的。

鵝肉切盤

點餐時直接跟老闆說一份鵝肉，老闆確認我們人數就給這樣一盤，結帳發現是200元，老闆應該算人頭，一人100元，價格非常實在。

▲鵝肉很嫩很扎實，有咬勁又不柴，咬下去都是肉汁，搭甜辣醬跟薑絲非常速配。

▲老闆看我拍照就推薦煙燻鵝肉是必點，幾乎都是剛營業不久就賣光，想吃可以先訂。

清河鵝肉



地址：台北市士林區德行東路129巷10號

營業時間：上午6：00－下午1：00，下午 5：00－晚上8：00（周一、周四休息）

電話：02－28351769

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