滷透肥肉入口即化！被讚是「大台北最強刈包」超搶手　也有瘦肉版

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

提到好吃刈包，三重最有名的就是自強路三段的「無名刈包」，菜單販售刈包、四神湯、豬肚冬粉和冷皮刈包材料組，可以買回去自己弄熱。以前刈包價錢50元有找，現在一個60元還是大排隊，太晚去還會撲空賣光，生意超好的三重美食，也有人說這是大台北最好吃的刈包！

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▲只要有營業都在排隊，營業時間到下午三點，但是常常中午去就賣光。

▲怕肥想吃瘦肉刈包，十點半開始供應，原本有賣清蒸肉圓已經停售了。

菜單價錢

刈包60元

份量和口感吃起來很過癮，尤其是裡面滷透的控肉，非常大塊，想要偏肥、偏瘦可以先跟店家說；除了控肉還有香菜、酸菜和花生粉，香味十足且充滿層次感的刈包，一口咬下去那種爽度滿滿。也難怪這間無名刈包會那麽受歡迎，連住在外地的朋友都會指名來吃三重這間「無名刈包」，是外地人都愛的超夯三重排隊美食。

▲肉超多的，料整個爆出來，酸菜也是給得很豪邁。

無名刈包

地址：新北市三重區自強路三段25號

電話：0919－790806

營業時間：08：00～15：00（周一、周二公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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