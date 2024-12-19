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找到排隊機車行就對了！萬華超激推焢肉飯　皮Q含有迷人油脂香氣

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

萬華小吃一甲子餐飲，再度榮獲米其林必比登推薦！營業時間早上就能吃到，一甲子餐飲菜單提供焢肉飯、刈包、魯肉飯魚丸油條湯等，每次經過都排隊，得獎後更誇張，但路邊用餐環境無冷氣，環境也較差強人意，網路推薦必吃的則是超大一塊的招牌焢肉飯。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

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祖師廟焢肉飯、刈包地址

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲如果只是路過萬華，會以為機車行怎麼在排隊，一甲子餐飲就在機車行旁邊，騎樓底下坐滿客人，旁邊還有排隊外帶的人龍。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲平日中午就是這排隊畫面，騎樓座位併桌坐滿滿，外帶也是好多人，攤位前面有貼告示：內用勿排隊先找座位。

祖師廟焢肉飯、刈包菜單價錢

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲點了焢肉飯、刈包和一碗魚丸油條湯。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

刈包
富有彈性的刈包，咬下去鬆軟綿密，內餡夾入肥肉較多的焢肉，以香菜、花生粉和酸菜增加風味，鹹香酸菜中和了油膩感，刈包整體味道還不錯。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

魚丸油條湯
高湯像是熬了很久的大骨湯，灑滿胡椒香氣，入口滿載濃郁，加了油條的口感很特別，軟軟的油條和魚丸組合很搭，有機會來這吃一碗焢肉飯可以加點一碗湯。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

焢肉飯
因為米其林必比登推薦更爆紅的焢肉飯讓許多人慕名而來，配菜是小黃瓜和滷豆乾，份量其實不多，像我女生要吃一碗焢肉飯和刈包才會飽。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲焦糖色的焢肉，滷透油亮的模樣意圖使人流口水。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲Ｑ彈的皮有迷人的油脂，瘦肉嫩口入味，鹹香不膩的醬汁非常下飯，搭配辣菜脯真好吃。

▲▼萬華小吃一甲子餐飲祖師廟焢肉飯、刈包，必比登推薦美食。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供）

▲底下的白飯不多，一碗焢肉飯要吃飽有點困難，還好整體味道不錯。

一甲子餐飲 祖師廟焢肉飯、刈包

地址：台北市萬華區康定路79號
電話：02－23115241
營業時間：09：00－19：00（周日休息）

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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