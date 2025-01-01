老饕吃法辣椒蒜頭九層塔一定鋪滿加爆！三重老牌羊肉飯嫩口涮嘴

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

三重羊肉榮是三重在地人很推薦的小吃店！三重是正羊肉榮總店，新莊也有一間羊肉榮分店，之前來吃羊肉飯、羊肉麵線和苦瓜炒羊肉都不錯，後來看朋友打卡都狂加一堆辣椒蒜頭和黑醋，我也來試試看。

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辣椒、辣椒蒜頭必加

下午時間來正羊肉榮總店生意還是很好，內用和外帶都有零散人潮，牆上的菜單價錢可以看出價格有調整。辣椒和辣椒蒜頭聽說是招牌必加，我看過朋友在羊肉飯上面加滿滿滿的辣椒蒜頭，超猛的！

羊肉飯小碗

小碗白飯上面擺上少許羊肉還有一點薑絲。現在價格60元不算平價小吃，不過生意還超好，實在很強。白飯煮得好吃，軟硬適中，羊肉帶點羊騷味，口感嫩，對喜歡吃羊肉的人是非常討喜的味道，加上辣椒蒜頭提味，整個升級，不會太鹹也不會辣。

▲每桌都有一盆九層塔讓客人隨意加。

▲我加了一小碟辣椒蒜頭在羊肉飯上面，實在沒勇氣像朋友那麼豪邁，每次都鋪滿。

青菜炒羊肉 中

加了辣椒的炒羊肉相當開胃，羊肉和青菜份量都不少，算是一盤白飯殺手，不過最底下會有點油。

竹筍排骨湯

竹筍很嫩，不過湯有點清淡，有點偏水，但一碗才30元不算貴。

結語

看朋友說新莊羊肉榮比三重總店好吃？有機會再來去新莊羊肉榮吃看看。

菜單價錢

菜單有羊肉飯、羊肉麵線、羊肉燴飯和羊肉羹，其他還有青菜炒羊肉、苦瓜炒羊肉和生炒羊肉，我看很多人都點白飯配一盤生炒羊肉，直接把羊肉放在白飯上，份量應該很多。

正羊肉榮

地址：新北市三重區光復路一段68巷20號

電話：02－29998137

營業時間：10：00－18：30（周六、日休息）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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