三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云

三重牛排小火鍋推薦「心康佳牛排」地點位於三重車路頭街，前身也是牛排館，這次換了店家經營再來吃吃看，除了牛排還多了小火鍋，也提供白飯、麵、滷肉飯、小菜、冰淇淋和飲料自助區無限吃到飽，在車路頭街想找一間有冷氣、座位環境還不錯的推薦這間。

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心康佳牛排 位置

▲心康佳牛排位於新北三重的車路頭街，離捷運三和國中站大約7至10分鐘左右，門口可以停機車。

心康佳牛排環境

▲餐點有牛排和小火鍋選擇。

▲用餐空間沒有太多浮誇裝飾，簡單樸素的裝潢比常見牛排館乾淨許多。

自助吧小菜、湯品、飲料無限自取

▲點一客牛排或小火鍋就可免費享用養生飯、滷肉、濃湯、涼拌小菜、熱菜、甜品、飲料和冰品。

▲提供有幾種涼拌小菜，清爽的口味，牛排上桌前可以先來墊墊胃。

▲除了涼拌小菜也有提供現炒蔬菜。

▲這裡的滷肉飯偏肥，吃起來Q彈帶有膠質。

▲玉米濃湯味道不錯，可以加點胡椒粉來增添風味。

▲飲料有紅茶、柳橙汁、烏龍茶。

▲冰冰涼涼的仙草冰和小美冰淇淋可以當餐後甜點。

心康佳牛排 菜單價錢

▲點牛排和鍋物就可以免費享用自助吧。

心康佳牛排 餐點推薦

▲排餐會有附兩顆餐包，外層烤的酥香，裡面的奶油融化沾一點濃湯搭配。

嫩肩牛排12盎司

嫩肩牛排厚切很有份量，光看就好過癮，點餐時服務人員和我說黑胡椒醬偏辣，真的是又香又帶勁，怕太辣的人可以點綜合多了蘑菇風味。

▲拿五十元硬幣來比較，可以看出嫩肩牛排真的不薄。

▲五分熟是我最愛的口感，粉色的切面好誘人，肉質帶有嚼勁、口感厚實。

▲鐵板麵口感滑溜，麵體帶有彈牙的口感，吃完還可以免費續加。

雙拼

菜單上的雙拼任選兩種320元，點了牛排加雞腿排，份量滿足，雙拼一樣有附太陽蛋和鐵板麵，加上自助吧豐富的品項吃完超飽，沙朗牛排嫩口，到自助區拿點玫瑰鹽來沾也不錯。

▲雞腿排的外皮煎得酥脆，雞肉保有鮮嫩口感，這個也很好吃，加上黑胡椒醬的辣提味更讚。

餐後心得

「心康佳牛排」地點位在三重車路頭街，這裡大多是小吃居多，想找一間餐廳好好享受用餐氛圍，這間新開幾個月的牛排館是很不錯的推薦，價格不貴加上自助吧，平日來吃也很適合。

心康佳牛排

地址：新北市三重區車路頭街93號

營業時間：周二至五11：00－14：00、16：30－22：30、周末11：00－14：30、16：30－22：00（周一公休）

電話：02－22865838

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