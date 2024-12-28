撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者蘇相云
三重牛排小火鍋推薦「心康佳牛排」地點位於三重車路頭街，前身也是牛排館，這次換了店家經營再來吃吃看，除了牛排還多了小火鍋，也提供白飯、麵、滷肉飯、小菜、冰淇淋和飲料自助區無限吃到飽，在車路頭街想找一間有冷氣、座位環境還不錯的推薦這間。
心康佳牛排 位置
▲心康佳牛排位於新北三重的車路頭街，離捷運三和國中站大約7至10分鐘左右，門口可以停機車。
心康佳牛排環境
▲餐點有牛排和小火鍋選擇。
▲用餐空間沒有太多浮誇裝飾，簡單樸素的裝潢比常見牛排館乾淨許多。
自助吧小菜、湯品、飲料無限自取
▲點一客牛排或小火鍋就可免費享用養生飯、滷肉、濃湯、涼拌小菜、熱菜、甜品、飲料和冰品。
▲提供有幾種涼拌小菜，清爽的口味，牛排上桌前可以先來墊墊胃。
▲除了涼拌小菜也有提供現炒蔬菜。
▲這裡的滷肉飯偏肥，吃起來Q彈帶有膠質。
▲玉米濃湯味道不錯，可以加點胡椒粉來增添風味。
▲飲料有紅茶、柳橙汁、烏龍茶。
▲冰冰涼涼的仙草冰和小美冰淇淋可以當餐後甜點。
心康佳牛排 菜單價錢
▲點牛排和鍋物就可以免費享用自助吧。
心康佳牛排 餐點推薦
▲排餐會有附兩顆餐包，外層烤的酥香，裡面的奶油融化沾一點濃湯搭配。
嫩肩牛排12盎司
嫩肩牛排厚切很有份量，光看就好過癮，點餐時服務人員和我說黑胡椒醬偏辣，真的是又香又帶勁，怕太辣的人可以點綜合多了蘑菇風味。
▲拿五十元硬幣來比較，可以看出嫩肩牛排真的不薄。
▲五分熟是我最愛的口感，粉色的切面好誘人，肉質帶有嚼勁、口感厚實。
▲鐵板麵口感滑溜，麵體帶有彈牙的口感，吃完還可以免費續加。
雙拼
菜單上的雙拼任選兩種320元，點了牛排加雞腿排，份量滿足，雙拼一樣有附太陽蛋和鐵板麵，加上自助吧豐富的品項吃完超飽，沙朗牛排嫩口，到自助區拿點玫瑰鹽來沾也不錯。
▲雞腿排的外皮煎得酥脆，雞肉保有鮮嫩口感，這個也很好吃，加上黑胡椒醬的辣提味更讚。
餐後心得
「心康佳牛排」地點位在三重車路頭街，這裡大多是小吃居多，想找一間餐廳好好享受用餐氛圍，這間新開幾個月的牛排館是很不錯的推薦，價格不貴加上自助吧，平日來吃也很適合。
心康佳牛排
地址：新北市三重區車路頭街93號
營業時間：周二至五11：00－14：00、16：30－22：30、周末11：00－14：30、16：30－22：00（周一公休）
電話：02－22865838
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