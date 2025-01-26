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曾被選為日本最美圖書館之一！華麗原木穹頂太壯觀　秋田建築巡禮

飛天璇的口袋

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▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

位於秋田的國際教養大學（通稱：AIU）秉持著先進的教育理念，所有的科目都是以英語授課。而「中嶋紀念圖書館」於2008年建立，是一座木造與鋼筋混凝土的混合式建築，學校希望學生能抱著強烈的學習欲在這裡與書本搏鬥，因此才將這座圖書館設計成「青海圓形劇場」，使用秋田縣特產秋田杉，並且運用傳統技術建造的傘型屋頂顯示出絕對的存在感。

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交通方式
路線1：從JR秋田站搭乘奧羽本線到「和田站」下車、13分鐘、240日圓，從和田站搭乘巴士15分鐘、160日圓。
路線2：從秋田機場搭乘計程車10分鐘（4.5公里）、約2000日圓。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

周邊環境

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲圖書館正對著一片美麗的杉林，傍晚時分夕陽的餘暉透過杉木之間的空隙投射過來，顯得很安詳而且靜謐。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲空橋連接著圖書館與教學大樓。

建築外觀

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲中嶋紀念圖書館的建築外觀是一個半圓形，以「書籍的競技場」為主題。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

內部空間

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲圖書館內部分為三層樓，裡面也是圓弧造型。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲使用秋田非常高級的杉木建造成扇型的屋頂，視覺上有如遮陽傘一般。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲曾被選為日本最美的圖書館，而且還得過「グッドデザイン賞」。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲四面牆壁幾乎都是書櫃，有好多日文書和外文書，藏書中外籍書就占了6成，真的很豐富。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲不但規劃成一格一格的個人座位，而且座位前方都有提供插座與開關。

館內總座位數超過300個，據說這些座位是針對不同身高設計的
如此一來每個人都可以有一個獨立的空間，不用看著別人的身影讀書，比較不會受干擾。校外人士也可以憑借身份證在館內借書，不過是否開放外籍人士借書就不得知了。如果有要到中嶋紀念圖書館參觀的朋友，一定要保持安靜，不要影響到在圖書館裡閱讀的人，如果有拍攝的話，請務必將相機或是手機切換成靜音模式！

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲除了上面介紹的座位區之外，還規劃了幾個較隱密不被打擾的區域。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲也有小孩子喜歡的英文繪本。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲還有電梯可以搭乘。

中嶋紀念圖書館特殊美麗的建築造型，曾吸引電影《圖書館戰爭》和電視劇《戦う！書店ガール》在此處拍攝！除此之外也獲得多項建築大獎，成了許多建築迷的朝聖之地。

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

▲▼日本秋田｜國際教養大學中嶋紀念圖書館。（圖／飛天璇授權提供）

秋田國際教養大學

地址：Okutsubakidai-193-2 Yuwatsubakigawa, Akita, 010-1211日本
開放時間：平日 08：30至22：00／周六、周日、例假日 10：00至18：00

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