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文化夜市70年古早味！超低調碳烤魷魚攤默默飄香　Q彈有嚼勁

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

位於嘉義文化路夜市有這麼一間低調的隱藏版碳烤魷魚，完全喚起我小時候的回憶！「開心魷碳烤乾魷魚」其實是胖總帶我們來我才知道的，不過他不是買給我們吃的，當下他有問我們要不要吃，不過那天真的太飽了，後來再訪嘉義的時候就來買看看。

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▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲位於嘉義文化路夜市土地銀行的前方，不過因為攤子有點小，所以其實還滿不起眼的。

環境

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲攤子上寫著「文化路70年老店」，這麼古早味的東西，在競爭這麼激烈的夜市居然可以70年屹立不搖。

菜單
餐車上的東西都是小時候很常見的，以前很愛吃，不知道從哪一天開始這種東西就不曾再出現在生命裡了。魷魚有兩種，白色的那種類似一夜乾的作法，經過風乾之後還保留透抽原本的口感與鮮味，口感也比較不會那麼硬。

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲上面還有彈珠檯，不過沒看到有人在打，不知道是不是只是裝飾用的。

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲使用的是碳火，點完之後闆娘會馬上烤，香氣一直撲鼻而來，現在人應該很少這樣吃了。

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

評論
簡單買了兩樣回酒店，也忘了這樣是多少錢了，魷魚的東西應該都不會太便宜，不過應該也不會貴到哪裡去，這種的比較有嚼勁，吃起來有點焦香，越咀嚼香氣越明顯，非常適合配酒，魷魚絲也很好吃，多了點甜味，單吃也很順口，這樣的古早味碳烤魷魚我已經很多年沒看到了，居然在嘉義文化路夜市還有在賣，整個很驚喜。

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼嘉義文化夜市70年懷舊滋味！　Q彈有嚼勁越嚼越香，單吃也超順口。（圖／部落客飛天璇提供）

開心魷碳烤乾魷魚

地址：嘉義市東區中山路309號（文化路土地銀行前）
電話：0928－571855
營業時間：17：00～23：00（周二公休）

飛天璇
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