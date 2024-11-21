北斗在地近40年牛肉麵老店！清爽紅燒湯頭＋超誠意肉量有夠過癮

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

北斗的阿吉牛肉麵是在地近40年的牛肉麵老店，老闆還曾得過世界廚王個人賽的金牌，趁著端午連假，璇爸帶我們一群小孩來北斗吃阿吉牛肉麵，他說這間牛肉麵很好吃，而且小菜也很好吃，結果我們一家族浩浩蕩蕩近10人開了兩台車出門。

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阿吉牛肉麵地址

北斗阿吉牛肉麵位於斗苑路上，這裡離北斗肉圓詹並不遠，以香菜聞名的偑巷咖啡也在附近而已。

阿吉牛肉麵環境

▲一進來就聞到陣陣香氣，應該是這鍋湯。

▲裡面還有用餐區，座位數還滿多的，但是環境比較簡單一點，我看Google上面有人評論環境很髒亂，我們是覺得不至於，就一般鄉下小吃店的感覺。

阿吉牛肉麵菜單

▲原來除了牛肉麵之外還有很多小菜。

▲它的辣椒是這種像是沾鍋貼和水餃的辣油，還滿香的，只是湯匙清潔度好像需要再加強一下。

阿吉牛肉麵小菜

滷牛肉

牛肉使用的是半筋半肉的部分，都滿大塊的，而且厚度很足，吃起來很入味，但是是略帶咀嚼感的口感。

牛肚

牛肚我覺得很好吃，軟軟QQ的滷得很入味，簡單的醬油和青蔥調味。

豬頭皮

好久沒吃這種東西了，小時候和媽媽去麵店媽媽都會點，不過愈長大之後愈不敢吃這種東西，但是目測豬頭皮是處理得不錯的，而且大家也都很捧場。

花生

我很喜歡吃這種花生，很大一顆，而且軟硬剛好，沒有過多的調味，簡單散發花生的香氣。

涼拌小黃瓜

▲小黃瓜我覺得比較偏軟了一些，不是那麼的合我個人胃口。

皮蛋豆腐

除了醬油膏之外，上面還加了一點點肉鬆增加口感，大人小孩都喜歡。

阿吉牛肉麵餐點介紹

麻醬乾麵

想說大家都點了牛肉麵，我就逆風點了一個麻醬乾麵，它的麵條使用的是細麵，口感稍微偏軟一點點，但是麻醬香氣我還滿喜歡的，調味鹹淡也很剛好。

牛肉湯餃

璇弟點了一碗牛肉湯餃，水餃正如我預測的表現比較普通一點，不過湯頭還不錯，是清爽的紅燒湯頭，其實就是跟牛肉麵一樣的湯頭！

▲這是小碗的，如果不是食量特別大的話，其實小碗就很夠吃了。

牛肉麵

它的麵條很像細的陽春麵，湯頭是清爽的紅燒湯頭，有點接近三商巧福的那種味道，喜歡吃辣的可以再加點辣椒提味，另外牛肉給得還滿有誠意的，我覺得份量不少，吃起來不是入口即化而是略帶咀嚼感的那種口味。

▲大碗的，突然發現大碗真的很大碗。

酸辣湯

▲味道還可以，料給得滿多的，整體來說有誠意。

阿吉牛肉麵評論

璇爸說這間阿吉牛肉麵很厲害，不但得過世界廚王個人賽的金牌，而且老闆還在大學當餐旅管理學系的講師，我覺得牛肉麵比較清爽，可能還是要看個人喜好，小菜反而讓我覺得比牛肉麵還有記憶點。

阿吉牛肉麵

地址：彰化縣北斗鎮斗苑路一段222號

電話：04－8889208

營業時間：11：00～20：30（周日、一公休）

飛天璇

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