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簡單卻讓人懷念！台中極濃郁古早味麻醬麵　有加秘製辣醬會更香

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者蘇相云

放了很久的口袋名單世紀小吃店終於來解鎖，餐點好吃又不貴，而且服務也很好，讓我留下很深刻的印象，寫文的時候查了一下Google，世紀小吃店居然高達4.5顆星，以小吃類來說實屬難得。

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▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲位於大墩二十街，和永豐棧酒店的正門是同一條路，附近有兩個停車場，稍微走一下的話停車上並沒有什麼很大的問題。

環境

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲我們是平日中午過來，真的是滿滿的人潮，感覺都是上班族，這時候就暗自慶幸還好我們有早一點來，難得的是生意這麼好的情況下，店家的服務態度還是很好。

菜單

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲身為台灣人，看到這樣的餐點一定都會覺得很有親切感，重點是以這種地段來說，餐點價格也不算貴。

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

雞絲拉皮
我看到網路上有人推薦這道，天氣熱的時候吃涼涼的小菜會比較開胃，這道雞絲拉皮其實就是涼粉再加雞絲，然後加了麻醬下去拌勻就可以吃了，入口有芝麻的香氣而且涼粉也很滑溜，真的很適合夏天的一道菜。

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

金菇豆皮

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

雞捲

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲上面兩道小菜類我覺得比較中規中矩，感覺雞捲用炸的好像比較好吃。

粉腸隔間肉雙拼

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲可以一次吃到兩種食物很貼心，兩樣都處理得不錯，很軟嫩又新鮮，單吃不沾醬就很美味了。

麻醬麵（粗）

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲加了辣椒之後，服務人員才轉過來說如果敢吃辣的話，應該要加另一種他們自製的辣椒醬會比較好吃。

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲結果店家人好好，端了一個小碟子給我，叫我把辣椒夾起來，然後再加另外一種辣椒試試。

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲好久沒吃到這麼古早味的麻醬麵，麵條煮的不會太爛，醬料濃郁而不死鹹，加上自製辣料醬之後就覺得很順口好吃。

擔仔黃乾麵

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲這道敢吃辣的也記得要加辣，但是不要太貪心點大碗，因為真的很大碗。

魚丸湯

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

蘿蔔湯

▲▼台中評價超高小吃店推薦！　簡單順口的「銅板價」古早味，還沒到飯點就被坐滿滿。（圖／部落客飛天璇提供）

▲很清甜好喝。

評論
終於解鎖放了很久的口袋名單世紀小吃店，不是多麼驚為天人的料理，不過就是簡單順口美味的古早味，而且很難得生意這麼好的小吃店，店家的態度還是非常的好，讓人印象深刻，寫著寫著又想吃了，而且好懷念那碗乾麵，簡單的美味卻讓人意猶未盡。

世紀小吃店

地址：台中市西屯區大墩二十街122號
營業時間：11：00～14：00
店家電話：0916－227355

飛天璇
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關鍵字： 世紀小吃店 台中旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 飛天璇的口袋

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