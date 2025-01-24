松江南京40年手工現做斤餅！放涼吃依舊Q　開箱招牌菜色

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

捷運松江南京美食推薦這家！隱身四平商圈公園旁的40年老店「種福園」，菜單必點招牌手作斤餅，香Q餅皮包入合菜戴瑁、京醬肉絲、乾扁四季豆都很讚。餐廳不僅很受到中山區上班族喜愛，甚至還有不少外國遊客都會專程朝聖，擔心客滿建議預先訂位。

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種福園目前在台北總計有兩間店

本店在中正區228公園旁的懷寧街，今天介紹另一家在四平公園對面的店，從捷運松江南京站7號出口出來，約步行190公尺、2分鐘左右即可抵達，騎車前往的話附近也有不少停車位。

▲多年來裝潢仍維持著舊式氛圍，這種溫馨的感覺更加適合聚餐。

菜單

招牌斤餅絕對是每桌必點的菜色，醬菜涼菜類、各式炒菜都可以包著斤餅吃。其他主食類還有牛肉麵、重慶小麵、炒飯，單看價格覺得並不貴，但如果點小盤就真的蠻小份的，所以我們都不覺得特別平價。

▲每張斤餅都是師傅現點現做，看起來特別好吃。

斤餅－40元

一張斤餅的份量大約是一人份，照片為兩人份的兩張斤餅，如果是第一次來的話，店家會很熱情的教學該怎麼吃，阿姨們都很親切不用擔心啦！手工現做斤餅有著討喜的Q彈口感，即使稍微擺涼了依舊好吃，隨餅會附上一份蔥醬，甜麵醬可說是斤餅的靈魂，讓味道與層次瞬間豐富起來。

京醬肉絲－200元

有豬肉、牛肉兩種選擇，照片中的是京醬豬肉，看起來很夠味、吃起來也確實如此。如果有點京醬肉絲的話，甜麵醬建議可以抹少一點才不會太鹹，至於豬肉絲的口感太過軟嫩，加上較重鹹的調味，幾乎吃不太出來豬肉原本的甜味，稍微可惜了些。

合菜戴瑁－160元

將豆芽、粉絲、韭黃、木耳、干絲快炒後，最後「戴」上蛋皮帽，蔬菜炒得清爽不過油帶水，果然是非常適合包斤餅的菜色，難怪幾乎每桌都會點。

乾扁四季豆－200元

四季豆口感十分鮮脆，鹹度同樣是蠻高的，如果沒有包斤餅、想單吃的話，可能有點吃不消，必須加點一碗白飯配著才行。

清燉牛肉麵－180元

雖然最有名的是斤餅，但牛肉麵同為評價不錯的餐點；清燉牛肉麵帶有淡淡中藥清香，湯頭甘醇順口、不會過躁，是可以整碗喝完的鹹度，也與經典陽春麵條的組合十分合拍。麵條吸收湯汁的能力也不錯，牛肉塊給得數量算對得上這個價位，口感稍微柴了點，必須搭配湯一起吃較對味。

時隔幾年再訪「種福園」味道和之前的印象不太一樣

餐點的口味都變得比較重，若要搭配斤餅包著吃的話，建議不要抹太多甜麵醬，小盤的份量大約是1至2人份，如果人數較多記得點中盤才夠吃，不然就要多點幾樣或搭配其他主食才會吃得飽。

種福園

地址：台北市中山區松江路123巷12-1號

電話：02－25079229

營業時間：周二－周五11：30－14：00、17：00－20：30，周六－周日11：30－14：30、17：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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