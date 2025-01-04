偽裝成香菸盒的靜岡伴手禮！想買要碰運氣　不同地區有客製化設計

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

很多人來日本靜岡旅行，都會選擇買茶葉當作伴手禮或紀念品，如果喜歡新奇小物的人，推薦你這個「偽裝成香菸盒」的Chabacco，酷到我忍不住寫文推薦。Chabacco皆是使用靜岡縣產茶葉製作，綠茶、煎茶、抹茶、焙茶看你喜歡喝哪種全部都有賣！

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Chabacco介紹

Chabacco是日本公司「ショータイムについて」所推出的創意產品，後來寫文章時做功課才知道，Chabacco不僅只在靜岡有賣，而是會依照不同地區的茶葉限定製作，像是大分縣、鹿耳島、福岡、鳥取等地，都會有那個地方專屬的產品，甚至連包裝盒都會客製化設計。

我是在JR沼津車站前的販賣機發現Chabacco，最初是覺得這台香菸販賣機怎麼長得不太一樣，仔細看才發現原來是賣茶葉的，忍不住拿出相機拍了幾張照片，決定把這個超酷產品介紹給大家。

▲Chabacco顧名思義是「cha」＋「tobacco」茶與香菸的結合。

▲很多人對於靜岡的第一印象，大多是茶、富士山，所以靜岡版的包裝設計，便是以這兩者為主視覺。

▲沼津車站前這台販賣機，總計販售六種口味的Chabacco，有機茶系列是1000円，其他煎茶、綠茶、焙茶、玄米茶、抹茶都是500円。

▲每盒皆是獨立的八包裝，飲用方式和一般沖泡茶粉是一樣的，看你要做成冷飲、熱飲都可以，販賣機旁還貼心附上圖片說明。

結語

我不確定哪裡還買得到Chabacco，因為我後來在靜岡其他車站都沒看到，整趟旅行就只在JR沼津站有發現而已，但據說一些咖啡廳、伴手禮店也會有，想買到這個超酷香菸茶Chabacco的人，建議可以直接來JR沼津站買最為保險，不然就是看到就要馬上買，可別想著之後看到再買，因為相當稀有啊！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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