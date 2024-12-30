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九州宮崎自由行下午茶推薦！緊鄰青島神社的絕美海景玻璃屋開箱

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

日本九州宮崎美食推薦這家！隱身青島海水浴場海灘旁的「AOSHIMA BEACH VILLAGE」，海景第一排的景觀餐廳視野極佳，無論室內戶外座位區都很舒適，吹著海風吃美食實在是有夠愜意，緊鄰知名宮崎景點青島神社，從JR青島站、青島公車站牌走路就能抵達，對自由行旅人交通非常便利。

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在哪裡＆怎麼去
位在青島海水浴場、青島海灘公園旁，距離JR青島站約800公尺，步行10分鐘左右即可抵達；如果搭公車的話可以坐到「青島站」，下車後走過來也非常近，建議大家可以早上先到「青島神社」參拜，中午再前往AOSHIMA BEACH VILLAGE吃午餐，吃飽飯後還能至「宮交亞熱帶植物園」走走。

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲從店外觀就能感受濃濃熱帶風情，周圍種滿椰子樹、仙人掌十分可愛，用餐區域分成室內、戶外，看你喜歡坐在哪裡都能自由選擇。

營業時間分成早餐、午餐、咖啡廳、BBQ時段
每段餐期供應的餐點都不同，如果有特別想吃的記得要抓準時間前往，11月下旬的宮崎，中午有太陽的時候不會太冷，要坐在戶外區完全沒問題，不僅有著海景第一排的絕佳景觀，吹著微風、品嚐美食的節奏更是愜意，旅行度假就該有這種悠閒。

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲如果喜歡森林系的人，也能選擇椰子樹下的沙發區座位。

菜單

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲午餐套餐共有五種選擇，都是套餐形式供應，會再搭配一杯自選飲料，單點類則有甜點、附餐、兒童餐，及各式飲料酒精飲品。

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

義大利麵套餐　2,200円（約台幣458元）
除了主餐外，還有一份生火腿沙拉、法國麵包，以及一杯飲料，份量是吃完剛剛好的飽度，有沙拉可以均衡一餐中的營養，餐點精緻度做得都還算不錯。義大利麵麵條較細，但食材等級選得好，烹煮熟度也控制得恰到好處，吃之前記得先均勻攪拌，讓蕃茄海鮮醬汁與麵條充分混合，更能感受到紅醬的酸甜好滋味。

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲生菜沙拉的新鮮度很棒，與生火腿的組合實在絕配，法國麵包建議一定要趁熱吃，冷掉以後口感會變得比較乾硬，就不是那麼好咬了。

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲飲料加價100円（約台幣20元）可以升級成青島檸檬飲，檸檬與蘇打水的組合相當爽口，喜歡酸味重的人可以再把檸檬片戳一戳，更酸更過癮。

宮崎POKE　2,200円（約台幣458元）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲同桌朋友點的宮崎POKE，我有吃一片鰹魚還蠻好吃的，新鮮度也很足夠。

雞腿辣味咖哩飯　2,200円（約台幣458元）

▲▼青島海水浴場海景咖啡廳！近景點青島神社。（圖／部落客周花花提供）

▲份量十足，豪邁給上一整隻大雞腿，男生吃完也會很飽。

心得
如果宮崎自由行有計劃前往「青島神社」，推薦可以到「AOSHIMA BEACH VILLAGE」吃午餐，餐點的精緻度、味道都做得不錯；青島海灘公園的絕佳位置，有著最棒的海景沙灘視野，景觀真的很讚，即使不吃正餐，進來喝杯咖啡、飲料也是個推薦選擇，景觀這麼好的海景咖啡廳，有誰會不喜歡！

AOSHIMA BEACH VILLAGE

地址：日本〒889-2162 Miyazaki, ⻘島2 Chome−241-1 ⻘島2丁⽬241番1号
營業時間：早餐8：00～10：00／午餐11：00～15：00／咖啡廳15：00～16：30／BBQ12：00～16：00、17：00～21：00

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關鍵字： AOSHIMA BEACH VILLAGE 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 周花花

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