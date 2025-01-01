九州宮崎縣秘境自由行！划船漫遊絕美峽谷、置身17米瀑布旁太震撼

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

位在日本九州宮崎縣的「高千穗峽」擁有絕美峽谷美景，一直是我旅行清單中的寶藏景點。現已被日本政府列為名勝、天然紀念物，一年四季擁有不同景色，都是最適合旅行的季節；附近宮崎景點相當多，可以輕鬆規劃高千穗一日遊，時間充裕的人記得提前預約划船！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

高千穗峽交通方式

高千穗峽位在宮崎縣北部，緊鄰大分縣、熊本縣，無論你是從哪個地方前往，單程車程時間都需2～3小時，會建議至少安排一日遊的時間，才能玩得更加盡興。

福岡去高千穗峽：JR「博多站」搭乘高速巴士「五瀨號(ごかせ号)」，至「高千穗巴士中心」下車，單趟車程時間約3小時30分鐘。

熊本去高千穗峽：JR「熊本站」搭乘特急巴士「高千穗號(たかちほ号)」，至「高千穗巴士中心」下車，單趟車程時間約3小時。

宮崎去高千穗峽：JR「宮崎站」搭乘高速巴士「宮崎～高千穂」，至「高千穗巴士中心」下車，單趟車程時間約2小時40分鐘。

附近景點

有高千穗神社、高千穗天照大神鐵道、天岩戶神社、天安河源、國見之丘等。時間充裕的人可以預約高千穗峽划船，記得務必提前上網預定，旺季的時候生意非常好，沒有預約可是划不到船的。

▲如果只是簡單走走這裡的步道，停留時間建議至少兩個小時，若是要划船的話，則要多留更多時間，從步道入口到瀑布展望台，慢慢走單程約20分鐘左右，沿途路況平穩不會難走。

▲我們是搭大型遊覽車前往，所以是從上方的第四停車場進入，一般搭乘巴士的旅客，則會從「第二ARARAGI停車場」進入，從這邊出發的話可以少走一段階梯。

▲第二ARARAGI停車場旁的「神橋」，望出去的景色就是高千穗峽，大家可以先在這邊簡單拍幾張照片就好，因為真正美的景色要再繼續往下走，越裡面越精彩。

▲沿著步道回頭望，可以看見神都高千穗大橋、高千穗大橋、神橋，來的這天是2024／11／28，秋天紅葉才剛開始變色，再晚半個月來肯定超美。

▲經過「槍飛橋」後不久，就會來到瀑布展望台，也是最多人拍攝高千穗峽的角度。

▲瀑布展望台望出去的高千穗峽，景色就是這麼美！

高千穗峽介紹

這裡是以前阿蘇火山噴發時，熔岩漿沿著五瀨川流出，自然形成的懸崖溪谷。而地名的由來，則是源自日本神話中「天孫降臨」章節，代表神為了統治國家而降臨大地，所以高千穗峽附近包含整個宮崎縣，都有著很多與日本神話相關的地名和景點。

▲高千穗峽內最知名的景觀為，名列日本瀑布百選的「真名井瀑布」，高低落差達17米，與兩岸峽谷形成絕美構圖，秋天群山紅葉的景色肯定更美。

高千穗峽划船預約

時間充裕的人，很推薦可以預約划船，目前費用為周二～周四4,100円（約台幣851元）、周五～周日5,100円（約台幣1059元）。一艘船最多坐三個人，乘船時間為30分鐘，若超過時間每10分鐘加收1,000円（約台幣207元） ，建議大家如果有確定旅行時間，就要趕緊上網預約了，臨時起意想划船的話，有很高機率都已經客滿沒有空船，不然就是只剩一大早的時段，尤其到了紅葉楓葉旺季，人氣更是高到一船難求。（預約網站）

心得

總算解鎖存在旅行清單中許久的「高千穗峽」，景色真的非常漂亮，即使紅葉還未全紅，依舊不減它的美。沿著溪谷步道所走的每一步都是享受，喜歡秘境景點的人，強力推薦來這裡，自由行可以搭乘高速巴士，不然直接跟團一日遊也很方便。

高千穗峽

地址：Mukoyama, Takachiho, Nishiusuki District, Miyazaki 882-1103日本

營業時間：08：30～17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►南門市場「天下第一攤金牌獎」刀削麵！酸白菜牛肉＋Q彈麵體太強

►台北牛肉麵節金牌！隱藏版招牌卻是蛤蜊雞湯麵 乳白濃頭超級鮮甜

►「大阪環球影城」超詳細攻略 必玩設施＆交通方式一次看