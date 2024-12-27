名古屋近郊一日遊景點組合！明治時代老屋樂園、現存最古老天守閣

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者蘇相云

名古屋近郊一日遊景點！推薦買組犬山城明治村套票，能一次暢遊兩大愛知縣景點，內容有名鐵一日券、巴士乘車券，和「犬山城」、「明治村」門票，等於交通門票全都包，還有犬山城下町優惠券，讓你可以用優惠價格品嚐多種犬山美食小吃，絕對比你個別單買划算許多！

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犬山城明治村套票哪裡買＆怎麼兌換

建議可以先在台灣買好，再到名古屋兌換最方便，KKday上的價格會划算一點，還能累積KKday Points，若是遇到任何問題還可請客服協助處理，兌換地點為「名鐵名古屋站窗口」記得一定要印出紙本兌換券，把紙本兌換券交給窗口後，會再次確認要開始使用的時間，如果跟最初在KKday上指定的時間不一樣也沒關係，窗口都可以直接協助做調整。

犬山城明治村套票內容

– 名鐵全線1日周遊券：名鐵全線無限制搭乘

– 岐阜巴士犬山站東口至明治村區間1日乘車券

– 明治村野外博物館入村券

– 犬山城堡入場券

– 犬山城下町優惠券

▲兌換完會一次收到四張券，這些票券請務必自己保存好，並再次確認每一張的開始日期都是你所指定的。

交通

建議可以先玩比較遠的「明治村」，下午再去逛「犬山城下町」、「犬山城」，無論你是要先去哪個景點，都是先搭名鐵到「犬山站」，直接把「名鐵全線1日周遊券」插入票口即可進站搭乘，因為這張是「名鐵全線1日周遊券」，如果你想再去其他名古屋景點，都可以憑名鐵一日券無限次搭乘。

明治村套票

前往「明治村」的巴士，是從犬山站東口、2號公車站牌搭乘，由於我來的這天是禮拜天，一早要前往「明治村」旅遊的人非常多，公車上不去的話就只能等下一班了，好在班次還算是密集，建議大家可以先確認好公車時刻表，算準班次才不用花太多時間等車。

博物館 明治村

約20分鐘左右的車程時間即可抵達「明治村」，在售票口出示票券，兌換好門票後就能開始入內參觀，這裡是一座以明治時代為主題的主題樂園；裡頭有超過60座明治時期的舊建築，全部都是真正的古蹟，不是後來才搭建出來的。佔地遼闊，是日本面積第三大的主題樂園，如果真的要每棟建築物都進去參觀的話，可能花上一整天的時間都不夠。

▲強烈建議一大早就來，並且可以先做點功課，看自己對哪類型的歷史建築、文物較感興趣，或許單純進來拍拍網美照也非常可以。

▲不僅有提供服飾租借，很多日本電影、電視劇都會來這裡取景拍攝，喜歡拍照的人肯定能拍個過癮。

▲如果想要搭乘蒸汽火車、電車、巴士則需額外付費，這部分有沒有包含在犬山城明治村套票裡頭了。

犬山城套票

花半天的時間先玩完「明治村」後，搭乘回程巴士回到犬山站，繼續步行至「犬山城」，途中會先經過「犬山城下町」，因為犬山沒有遭到太多戰火襲擊，所以大多保留著當年的城郭結構、舊有建築，整條街道都散發著濃濃舊時代風情。

▲雖然短短一條，兩側卻有著非常多商店賣店、美食咖啡廳。

▲除了犬山名產外，不少商品都結合「三光稻荷神社」的求姻緣元素，視覺效果非常可愛，看到都忍不住想買了。

▲盡頭會來到「三光稻荷神社」，對於求好姻緣、祈求生意興隆非常靈驗，大家可以先順路參拜完、買買御守御朱印，接著再繼續往上走就能抵達「犬山城」入口售票處。

犬山城介紹

這裡有時間限制，大家請記得在16：30前換好門票、入內參觀，周末的參觀人潮眾多，要上去天守閣的話可能需要排隊；我周日下午來的時候，天守閣要排40分鐘才能入內，建議一定要多預留一點時間，不然就是選平日來會更加悠閒。「犬山城」是江戶時代建造的12座現存天守閣中最古老的，並被指定為五大國寶天守閣之一，不僅是很具代表性的日本古蹟，更是愛知縣知名賞櫻花、賞楓葉景點。

博物館 明治村

地址：日本〒484-0000 Aichi, Inuyama, Uchiyama, 1番地

營業時間：10：00～16：00

犬山城

地址：Kitakoken-65-2 Inuyama, Aichi 484-0082日本

營業時間：09：00～17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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