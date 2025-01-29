平日不限時！隱身老宅二樓放空小天地　板橋咖啡下午茶推薦

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

喜歡老屋咖啡的人，推薦可以收藏板橋捷運府中站附近這家「濁水咖啡」！隱身民宅二樓地點相當隱密，但生意卻好到開店沒多久就客滿，不能訂位預約只能現場候位碰運氣，「濁水咖啡」菜單除了咖啡外，還主打各式手作甜點，評價很好不少人還會專程訂購蛋糕外帶呢！

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濁水咖啡靠近板橋慈惠宮

從捷運府中站出口出來，約步行300公尺、4分鐘左右即可抵達；門口沒有顯眼招牌，從義美旁邊的樓梯上樓就會來到店門口。空間裝潢相當簡單，保留了部分老房子的元素，舒舒服服、輕輕鬆鬆沒有距離感，很適合一個人獨處看書，或是情侶來安靜約會。

沒有提供訂位服務

空位完全依照現場為主，我們是平日下午開店沒多久就抵達，店內已經坐了好幾組客人，過沒多久就客滿了，建議大家還是要早點來較為保險，因為空間不大，店家一組最多只接待四位客人，平日若點甜點＋飲料就不限時，假日一律限時兩個小時。

菜單＆每人低消一杯飲料

僅收現金無提供刷卡服務。飲料有義式咖啡、特調咖啡、茶飲、牛奶等，搭配提拉米蘇、巴斯克乳酪蛋糕、戚風蛋糕等甜點。從手寫菜單就能看出，甜點品項並非固定，最新的產品資訊可以上店家IG查詢。

美式咖啡 — 130元

▲沒有加牛奶的美式咖啡很適合點來搭配甜點，冰的熱的風味都穩穩的。

伯爵栗子戚風蛋糕 — 250元

最初會知道「濁水咖啡」，是因為有朋友推薦他們家的戚風蛋糕，甜點上桌時的視覺效果確實蠻好的，做出有別於其他咖啡店戚風的差異，看起來就很好吃。

這天的蛋糕體可以伯爵茶、抹茶二擇一

我們依直覺挑了伯爵茶口味，不知道為什麼口感有微微偏乾的問題，好在馬斯卡彭奶油非常優秀，把分數整個拉了回來。栗子泥量給得不少，但香氣與甜感的表現似乎可以再強烈些，只能搭配栗子、甜柿增添蛋糕的變化性。

用餐心得

店裡客人的聊天聲都不會太大，能享受安靜的咖啡時光。雖然菜單選擇比較少，但吃的喝的都有，價格稍高一些，相對的老闆也多了用心。距離捷運站很近同為一大優勢，附近也很熱鬧，所以仍屬於一家值得推薦的板橋老屋咖啡店。

濁水咖啡

地址：新北市板橋區南門街34號2樓

營業時間：13：00至19：00（周二三公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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