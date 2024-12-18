啤酒廠舊址改建成瞭望塔咖啡！沉浸式迷幻空間超美　深圳推薦景點

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

如果來到深圳旅行，又喜歡跑一些網美咖啡廳的話，那布心真的有超多咖啡廳很值得前往！這篇要介紹的是在天河城裡的星巴克瞭望塔旋轉大樓 ，由金威啤酒舊廠址改建而成，每一層樓、每一個角落都是超好拍的網美打卡點，周邊也有許多的景點可以順遊。

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星巴克瞭望塔旋轉大樓交通位置

星巴克瞭望塔旋轉大樓位於深圳布心的市中心，搭地鐵到布心站B出口，步行五分鐘即可到達，這裡的地理位置CP值非常高，因為就在非常熱鬧的天河城廣場中，喝完咖啡還可以去逛商場。





▲這棟超美的星巴克則是完全不規則形的大樓建築。整個樓層有遠看像是個瞭望塔。

▲瞭望塔旋轉大樓位於羅湖的金威啤酒舊廠址，這裡甚至還保留著原有的啤酒發酵車間、污水處理站、易拉罐車間等工業遺跡。





▲空間充滿著質感的美學風格，就連不同樓層的樓梯間也相當的美，紅磚的工業風格與大理石相互融合在一起。

▲二樓和二樓半擁有較多的座位區，皮質椅子質感細膩、支撐舒適，特別適合長時間辦公或讀書，提供了一個沉浸式的工作環境。

▲室外座位區的視野開闊，可以看到廢棄的啤酒廠「清洗罐」，工業時代的歷史感依然保留在這座建築物中。

星巴克瞭望塔旋轉大樓



位置：廣東省深圳市羅湖區太白路3009－1號

交通：深圳地鐵布心/太安步行約五分鐘即達。

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