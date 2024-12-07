ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

峇里島必訪叢林絕美景致！　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

來到峇里島旅行，烏布絕對是一定要安排前往的區域！最重要的就是德哥拉朗梯田美景，這次安排了目前最新的烏布梯田俱樂部「Alas Harum Bali」，不僅可以欣賞當地壯麗梯田景觀，這裡綠意盎然的稻田沿著山坡層層疊疊，構成如畫般的美景，尤其是絕美夢幻的盪鞦韆更是來到峇里島絕對要體驗的行程。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

德哥拉朗梯田「Alas Harum Bali」
在這邊有很多的選擇，但「Alas Harum Bali」的CP值相比之下真的高出許多，重點是它的門票真的非常的美麗，最吸引人的就是這裡還有絕美泳池可以來這邊度假。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

最好是提前訂票
建議各位如果是自行前往的話，真的要在Klook訂票，像是這一次我們是平日前往，而且我們還是選在剛營業的時間前往，殊不知人潮就是那麼的誇張，但這一次因為旅行社有專屬的導遊，所以他們可以快速拿票，我們才不用在炎熱的天氣下等太久，自行前往的話，出示QR Code掃描就可以進園區，如果現場買票，真的會等到天荒地老。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡的門票是每人都會有一條精緻的手環，這些手環都是可以帶回家當紀念的，相當的有質感。

環境介紹
這裡除了是景點以外，裡頭最知名的就是咖啡豆，喜歡品嚐咖啡的旅人，可以安排過來品味這邊各式各樣不同的咖啡，而這裡最有名的就是麝香貓咖啡豆，一進園區馬上就可以看到招牌寵物「麝香貓」在這裡，還可以看到麝香貓咖啡豆的演化過程。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲走進這一個鳥巢隧道之後，就正式進入德哥拉朗梯田景觀園區。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

Alas Harum Bali
是欣賞壯麗梯田景觀的絕佳地點，這裡的綠色梯田如同一張鋪展在山坡上的綠色地毯，令人目不暇給。稻田邊矗立著一排排高聳的椰子樹，它們筆直挺拔，彷彿是這片綠海中的天然柱子，既增添了風景的層次感，也為這片大地注入了一絲熱帶的魅力，而且在整個園區中有許多裝置藝術提供遊客拍照。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）


▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

體驗活動
除了梯田美景，這裡還提供了豐富的體驗活動，讓旅程更加多姿多彩，設有數個經典的網紅打卡點，如盪鞦韆、鳥巢，甚至還有高空滑索，讓你在欣賞美景的同時享受心跳加速的快感！在這片大自然的懷抱中，放慢腳步，品味當地的風土人情，感受峇里島獨有的寧靜與魅力，這裡不僅僅是拍照打卡的好地方，更是一處讓心靈沉靜、感受生活本質的樂土。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲除了這些經典景點，周圍還有許多隱藏的小巧咖啡廳和餐廳，讓你可以在欣賞美景的同時，享受峇里島當地的特色美食與手工咖啡。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲從照片上看，那座網美盪鞦韆似乎不具威脅性，但當你親自站在現場，雙腳懸空的瞬間，腎上腺素會迅速飆升，那種心跳加速的刺激感讓人瞬間忘卻原本的平靜。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

鞦韆選項
分為不同的選項，讓每位遊客根據自己的喜好和膽量選擇最適合的挑戰，其中包括「情侶盪鞦韆」，特別適合想要共享浪漫時光的伴侶，「極限盪鞦韆擺」和「超極限盪鞦韆」則是為那些喜愛刺激、希望在高空中感受風馳電掣的人設計的，「包裹盪鞦韆」則提供了更加安全、包覆感的選項，讓你在高空飛翔時仍能感受到舒適的保護。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲每個盪鞦韆都有其獨特的高度、擺動幅度和刺激感，票價也不同，無論選擇哪一種，都能感受到被綠意盎然的自然景色包圍，雙腳懸空於壯麗的梯田上方，享受一瞬間的自由與快感。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲這裡還提供了「常規票」和「不排隊票」，選擇「不排隊票」的遊客可以快速進場，節省排隊等待的時間，特別適合時間緊迫或不想在高峰期耗費太多時間的人。

無邊際泳池咖啡廳
如果有機會再次來訪，一定要留更多時間享受這裡的一切，不僅是鞦韆，還可以在擁有無敵景觀的泳池旁度過一個美好的下午茶時光。陽光灑在水面上，伴隨著陣陣微風，你可以徹底放鬆自己，讓心靈得到片刻的沉靜。

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼峇里島必訪新景點！享受叢林絕美景致　無邊際泳池、夢幻鞦韆成網美打卡熱點。（圖／部落客黑皮提供）

德哥拉朗梯田「Alas Harum Bali」

地址：Jl. Raya Tegallalang, Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561印尼
營業時間：07：00～19：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

如同在美術館過夜！6000坪森林民宿　坐落礁溪員山交界的靜謐角落
開箱安平質感包棟民宿！賽車設備直接搬進房　禪風木屋泡澡超享受
與世隔絕的田野咖啡廳　隱身美濃三合院、預約到才給地址超神秘

關鍵字： 德哥拉朗梯田Alas Harum Bali 泰國旅遊 國外特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

推薦閱讀

探索越南宗教之旅！遠離人潮漫遊百年古廟　朝聖東南亞最大彌勒佛

探索越南宗教之旅！遠離人潮漫遊百年古廟　朝聖東南亞最大彌勒佛

一晚只要1050元！越南私藏豪華懶人露營　馬卡龍色系露營車超夢幻

一晚只要1050元！越南私藏豪華懶人露營　馬卡龍色系露營車超夢幻

依山傍海的視野享受！蘇澳峇里島風咖啡廳坐躺懶人椅盡情聽海放空

依山傍海的視野享受！蘇澳峇里島風咖啡廳坐躺懶人椅盡情聽海放空

桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳　綿密感墨魚燉飯太讓人驚豔

桃園深夜來這喝！古老神秘的岩洞餐廳　綿密感墨魚燉飯太讓人驚豔

全球最大碳佐麻里燒肉旗艦園區今開幕

全球最大碳佐麻里燒肉旗艦園區今開幕

東京必看燈海　走進夢幻青之洞窟

東京必看燈海　走進夢幻青之洞窟

峇里島「綠色地毯仙境」開箱！

峇里島「綠色地毯仙境」開箱！

開箱／萊茵河旁的神秘堡壘！

開箱／萊茵河旁的神秘堡壘！

西門町47年老字號「宏美水晶餃」歇業

西門町47年老字號「宏美水晶餃」歇業

憑大巨蛋演唱會票根享手搖免費加料

憑大巨蛋演唱會票根享手搖免費加料

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麻古茶坊限時3天買1送1！

內湖「金瑞治水園區」新設賞景小屋

西門町47年老字號「宏美水晶餃」歇業

中山站游進「巨型鯨魚」！6燈飾必拍

夜間也美！士林官邸菊展點亮到9點

台北深夜魯肉飯！運將最愛的口袋名單

看雙子座流星雨亞太區最美6地點

清心福全限時2周喝2大飲品買1送1

義饗食堂吃到飽限時回歸

樹林隱藏美味地圖！盤點7家秘密咖啡

熱門行程

最新新聞更多

全球最大碳佐麻里燒肉旗艦園區今開幕

東京必看燈海　走進夢幻青之洞窟

峇里島「綠色地毯仙境」開箱！

開箱／萊茵河旁的神秘堡壘！

西門町47年老字號「宏美水晶餃」歇業

憑大巨蛋演唱會票根享手搖免費加料

日本電車票價全面調漲　漲幅與上路時間曝

義饗食堂吃到飽限時回歸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366