一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

來到峇里島旅行，烏布絕對是一定要安排前往的區域！最重要的就是德哥拉朗梯田美景，這次安排了目前最新的烏布梯田俱樂部「Alas Harum Bali」，不僅可以欣賞當地壯麗梯田景觀，這裡綠意盎然的稻田沿著山坡層層疊疊，構成如畫般的美景，尤其是絕美夢幻的盪鞦韆更是來到峇里島絕對要體驗的行程。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram





德哥拉朗梯田「Alas Harum Bali」

在這邊有很多的選擇，但「Alas Harum Bali」的CP值相比之下真的高出許多，重點是它的門票真的非常的美麗，最吸引人的就是這裡還有絕美泳池可以來這邊度假。

最好是提前訂票

建議各位如果是自行前往的話，真的要在Klook訂票，像是這一次我們是平日前往，而且我們還是選在剛營業的時間前往，殊不知人潮就是那麼的誇張，但這一次因為旅行社有專屬的導遊，所以他們可以快速拿票，我們才不用在炎熱的天氣下等太久，自行前往的話，出示QR Code掃描就可以進園區，如果現場買票，真的會等到天荒地老。







▲這裡的門票是每人都會有一條精緻的手環，這些手環都是可以帶回家當紀念的，相當的有質感。

環境介紹

這裡除了是景點以外，裡頭最知名的就是咖啡豆，喜歡品嚐咖啡的旅人，可以安排過來品味這邊各式各樣不同的咖啡，而這裡最有名的就是麝香貓咖啡豆，一進園區馬上就可以看到招牌寵物「麝香貓」在這裡，還可以看到麝香貓咖啡豆的演化過程。

▲走進這一個鳥巢隧道之後，就正式進入德哥拉朗梯田景觀園區。

Alas Harum Bali

是欣賞壯麗梯田景觀的絕佳地點，這裡的綠色梯田如同一張鋪展在山坡上的綠色地毯，令人目不暇給。稻田邊矗立著一排排高聳的椰子樹，它們筆直挺拔，彷彿是這片綠海中的天然柱子，既增添了風景的層次感，也為這片大地注入了一絲熱帶的魅力，而且在整個園區中有許多裝置藝術提供遊客拍照。





體驗活動

除了梯田美景，這裡還提供了豐富的體驗活動，讓旅程更加多姿多彩，設有數個經典的網紅打卡點，如盪鞦韆、鳥巢，甚至還有高空滑索，讓你在欣賞美景的同時享受心跳加速的快感！在這片大自然的懷抱中，放慢腳步，品味當地的風土人情，感受峇里島獨有的寧靜與魅力，這裡不僅僅是拍照打卡的好地方，更是一處讓心靈沉靜、感受生活本質的樂土。

▲除了這些經典景點，周圍還有許多隱藏的小巧咖啡廳和餐廳，讓你可以在欣賞美景的同時，享受峇里島當地的特色美食與手工咖啡。

▲從照片上看，那座網美盪鞦韆似乎不具威脅性，但當你親自站在現場，雙腳懸空的瞬間，腎上腺素會迅速飆升，那種心跳加速的刺激感讓人瞬間忘卻原本的平靜。

鞦韆選項

分為不同的選項，讓每位遊客根據自己的喜好和膽量選擇最適合的挑戰，其中包括「情侶盪鞦韆」，特別適合想要共享浪漫時光的伴侶，「極限盪鞦韆擺」和「超極限盪鞦韆」則是為那些喜愛刺激、希望在高空中感受風馳電掣的人設計的，「包裹盪鞦韆」則提供了更加安全、包覆感的選項，讓你在高空飛翔時仍能感受到舒適的保護。

▲每個盪鞦韆都有其獨特的高度、擺動幅度和刺激感，票價也不同，無論選擇哪一種，都能感受到被綠意盎然的自然景色包圍，雙腳懸空於壯麗的梯田上方，享受一瞬間的自由與快感。





▲這裡還提供了「常規票」和「不排隊票」，選擇「不排隊票」的遊客可以快速進場，節省排隊等待的時間，特別適合時間緊迫或不想在高峰期耗費太多時間的人。

無邊際泳池咖啡廳

如果有機會再次來訪，一定要留更多時間享受這裡的一切，不僅是鞦韆，還可以在擁有無敵景觀的泳池旁度過一個美好的下午茶時光。陽光灑在水面上，伴隨著陣陣微風，你可以徹底放鬆自己，讓心靈得到片刻的沉靜。



德哥拉朗梯田「Alas Harum Bali」

地址：Jl. Raya Tegallalang, Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali 80561印尼

營業時間：07：00～19：00

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

►如同在美術館過夜！6000坪森林民宿 坐落礁溪員山交界的靜謐角落

►開箱安平質感包棟民宿！賽車設備直接搬進房 禪風木屋泡澡超享受

►與世隔絕的田野咖啡廳 隱身美濃三合院、預約到才給地址超神秘

