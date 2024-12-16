ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

開箱峇里島最美燭光晚餐！第一排海景夕陽下約會、炭烤海鮮超強

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

峇里島七天六夜的行程中，旅行社幫我們安排前往一定要來朝聖的金巴蘭最美的夕陽沙灘餐廳「The Cuisine Bali」享用最浪漫的燭光晚餐！坐在離海最近的地方，一邊看著夕陽，一邊品嚐最鮮美的海鮮燒烤，過程還有樂隊專門演唱我們所指定的歌曲，搭配著最後的煙火，這個回憶會是永生難忘的。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

The Cuisine Bali環境介紹
如果有來到峇里島旅行，請一定要安排一天來到金巴蘭旅行；這裡是號稱峇里島欣賞夕陽最美的景點，但峇里島我覺得交通跟治安真的都太亂了。如果各位經費許可的話，建議還是找旅行社幫各位處理。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲The Cuisine Bali是有VIP等級服務的，司機將車子直接開進店裡。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲這一次所安排的The Cuisine Bali是金巴蘭最火紅的餐廳，人潮不管平假日都是非常多。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲一進門的時候看見在烤爐上炙燒的海鮮數量真的有被嚇到。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲走到室內空間的時候，夕陽正好準備下山，耀眼的金黃色澤灑落了整個空間。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲如果是前來度蜜月的夫妻或是情侶，也可以提前安排選擇特別布置的座位區。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲導遊幫我們安排第一排的海景座位，這裡的視線特別好，能一覽大海與眼前最美的風景。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲在餐點來之前，我和男友盡情的衝去大海玩水，而且漫步在夕陽餘暉下。

The Cuisine Bali餐點介紹
在主菜上桌以前，會先遞上飲料還有小菜及飲品。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲接著重頭戲就是來到這邊一定要品嚐的新鮮炭烤海鮮，不只有螃蟹、龍蝦、大明蝦還有整尾的烤魚。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲峇里島在地的燙青菜，特別下飯。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲在享用晚餐的時候，天空的色調每分每秒都在變化，從耀眼的金黃一直到迷幻的紫霞。

▲▼峇里島金巴蘭The Cuisine Bali，最美夕陽沙灘燭光晚餐，此生一定要安排來一次。（黑皮提供）

▲而且現場還有表演輪番上陣。

The Cuisine Bali

地址：Jl. Pantai Kedonganan, Kedonganan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 
電話：+62 811－3920－776
營業時間：09：00－23：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►免費山林包廂裡吃甕仔雞！清境超夯土雞城　近7千則評論仍有4.5星
►小資族玩大阪必收！人均一千就有超大房間　道頓堀地鐵站就在隔壁
►隱身地母廟旁的超夯韓系咖啡！提拉米蘇香濃濕潤　還開放寵物入場

關鍵字： The Cuisine Bali 印尼旅遊 達人旅游 旅遊情報 峇里島 海灘 旅遊雲 國外特色系列 黑皮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

幸福的熱量！中壢烘培坊賣「爆漿拉絲地瓜包」、4吋芒果蛋糕才200元

幸福的熱量！中壢烘培坊賣「爆漿拉絲地瓜包」、4吋芒果蛋糕才200元

熱情招待每一位旅人！隱藏屏東部落原住民風味餐　首推醃肉炒飯必吃

熱情招待每一位旅人！隱藏屏東部落原住民風味餐　首推醃肉炒飯必吃

開箱／沖繩拌麵始祖！續麵加湯都免費　招牌麵點一碗4種口味全包辦

開箱／沖繩拌麵始祖！續麵加湯都免費　招牌麵點一碗4種口味全包辦

楊枝甘露、提拉米蘇涮肉片煮龍蝦？台中首見「甜品鍋底」滿滿驚喜

楊枝甘露、提拉米蘇涮肉片煮龍蝦？台中首見「甜品鍋底」滿滿驚喜

開箱／馬國砂拉越「紅毛猩猩保育區」

開箱／馬國砂拉越「紅毛猩猩保育區」

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

開箱／峇里島最美燭光晚餐！

開箱／峇里島最美燭光晚餐！

肯德基3大超值優惠快收！

肯德基3大超值優惠快收！

兄弟飯店用餐「5人上吐下瀉」業者回應

兄弟飯店用餐「5人上吐下瀉」業者回應

時飴最新古都華草莓千層限量開賣

時飴最新古都華草莓千層限量開賣

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新板希爾頓被爆晚上9點才能入住

六福村首辦跨年派對「免費入場」

王品牛排、陶板屋請吃海鮮盤！

埼玉醬油主題公園吃得到「甜點醬油」

天冷瘋泡湯！「北投4溫泉飯店」亮點

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場

汐止「溫馨秘密基地」遠離都市喧譁！

三商巧福牛肉麵特價109元

歌詩達郵輪義式享樂　指定航次3人同行1人免費

三倍大「巨無霸芋圓」芋頭顆粒香氣濃

熱門行程

最新新聞更多

開箱／馬國砂拉越「紅毛猩猩保育區」

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

開箱／峇里島最美燭光晚餐！

肯德基3大超值優惠快收！

兄弟飯店用餐「5人上吐下瀉」業者回應

時飴最新古都華草莓千層限量開賣

桃園2市集2日快閃！還有魔術、雪花秀

高雄「炙燒卡士達草莓芭菲」酸爽綿密

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366