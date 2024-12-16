開箱峇里島最美燭光晚餐！第一排海景夕陽下約會、炭烤海鮮超強

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

峇里島七天六夜的行程中，旅行社幫我們安排前往一定要來朝聖的金巴蘭最美的夕陽沙灘餐廳「The Cuisine Bali」享用最浪漫的燭光晚餐！坐在離海最近的地方，一邊看著夕陽，一邊品嚐最鮮美的海鮮燒烤，過程還有樂隊專門演唱我們所指定的歌曲，搭配著最後的煙火，這個回憶會是永生難忘的。

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The Cuisine Bali環境介紹

如果有來到峇里島旅行，請一定要安排一天來到金巴蘭旅行；這裡是號稱峇里島欣賞夕陽最美的景點，但峇里島我覺得交通跟治安真的都太亂了。如果各位經費許可的話，建議還是找旅行社幫各位處理。

▲The Cuisine Bali是有VIP等級服務的，司機將車子直接開進店裡。

▲這一次所安排的The Cuisine Bali是金巴蘭最火紅的餐廳，人潮不管平假日都是非常多。

▲一進門的時候看見在烤爐上炙燒的海鮮數量真的有被嚇到。

▲走到室內空間的時候，夕陽正好準備下山，耀眼的金黃色澤灑落了整個空間。

▲如果是前來度蜜月的夫妻或是情侶，也可以提前安排選擇特別布置的座位區。

▲導遊幫我們安排第一排的海景座位，這裡的視線特別好，能一覽大海與眼前最美的風景。

▲在餐點來之前，我和男友盡情的衝去大海玩水，而且漫步在夕陽餘暉下。

The Cuisine Bali餐點介紹

在主菜上桌以前，會先遞上飲料還有小菜及飲品。

▲接著重頭戲就是來到這邊一定要品嚐的新鮮炭烤海鮮，不只有螃蟹、龍蝦、大明蝦還有整尾的烤魚。

▲峇里島在地的燙青菜，特別下飯。

▲在享用晚餐的時候，天空的色調每分每秒都在變化，從耀眼的金黃一直到迷幻的紫霞。

▲而且現場還有表演輪番上陣。

The Cuisine Bali



地址：Jl. Pantai Kedonganan, Kedonganan, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali

電話：+62 811－3920－776

營業時間：09：00－23：00

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