坐落國境之南的希臘小鎮！墾丁首家洞穴風旅宿　還有天井浴缸

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃鄒承恩

屏東墾丁以絕美海景和熱帶風情，成為台灣的渡假勝地。而在這片南國勝地，隱身著一處如同希臘般的純白藍調夢境「LITTLE GREECE希臘小鎮」。這間擁有獨特洞穴設計的民宿，結合安寧的地理環境與完善的設施，無論是想要遠離喧囂還是沉浸於異國風情，都為旅人提供了舒適又不失品味的住宿體驗。

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位置

位於屏東縣恆春鎮的南灣路新營巷內，在台26線屏鵝公路旁，距離墾丁大街開車約8分鐘。

停車

LITTLE GREECE有自己的專屬停車位，非常方便。

戶外環境

民宿整棟建築物是以藍白色為主，海島國家最常見的希臘風格建築物，過去在台灣也非常的流行。近幾年來明顯少了許多，使LITTLE GREECE希臘小鎮的外觀非常亮眼。

▲每間房間都有自己的專屬獨立小陽台。



▲光是民宿的外觀就可以拍不少美照，即使飄著雨也很漂亮。

接待大廳

希臘小鎮是2022年新開幕的民宿，民宿內的軟硬體設備都還很新，且有提供電梯。

▲大廳旁就是餐廳，採光非常明亮。

▲房客可以在這裡享用美食或是辦公。

房型介紹

希臘小鎮的房型是以雙人房跟四人房為主。我們這次入住的是莫蘭迪雙人房，房間色調溫和，空間非常的寬敞，完全不會有擁擠壓迫感。

▲床很大，睡起來軟硬適中。

▲床頭櫃上有插頭，方便充電。

▲房間內沒有提供瓶裝水，有提供冷水壺，可以拿冷水壺到飲水機取水飲用，每一層樓都有飲水機，很方便。

▲房間提供冰箱跟除濕機。

▲床旁就是小沙發跟桌子。

▲希臘小鎮最大的特色就是以洞穴為主題的民宿，房間內有拱門的設計，讓房間看起來更加寬敞又有設計感。

▲拱門的另一側是浴室、廁所跟大浴缸。

▲浴室、廁所、浴缸、洗手台都是獨立的，空間非常大。

▲有提供基本的盥洗用品以及泡澡劑。

▲淋浴空間跟浴缸獨立分開，浴缸是開放式空間，可以邊泡澡邊享受美景。

公共區域

希臘小鎮的公共區域在地下一樓，有跑步機、健身車、按摩椅、洗脫烘衣機、冰箱以及微波爐等。

▲希臘小鎮的早餐是給早餐券，兩個人共320元。

入住心得

希臘小鎮的地理位置很不錯，不管是去哪裡都很方便，恆春市區僅需7分鐘車程，墾丁大街約8分鐘車程。整體來說，房間的大小、整潔度、服務態度，都很滿意。房間非常的寬敞又舒適，有獨立小陽台、隔音也很不錯。且民宿有電梯，對於行動不方便跟有大型行李的旅人相當友善。

LITTLE GREECE 希臘小鎮

地址：屏東縣恆春鎮南灣路新營巷71號

電話：08－8881818

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