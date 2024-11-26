全台僅存「活化石炒麵」只賣50元！朝聖彰化員林即將失傳古早味

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

藏身彰化員林巷弄中的「黃家鱟殼炒蚵仔麵」，是僅存會使用「鱟殼」來炒麵的店家！據說早期當地的路邊美食有不少就是使用鱟殼炒麵，但現在都已失傳，只剩這家了，被稱為活化石的鱟，外殼遇熱會變軟，因此拌炒時麵條較不會斷裂，鱟殼炒麵也因此更加美味！推薦大家有機會可以來彰化朝聖「黃家鱟殼炒蚵仔麵」，也看看老闆娘的鐵沙掌拿著鱟殼帥氣炒麵的英姿。

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交通方式．停車資訊

位於彰化縣員林市民生路的巷子內，藏得很深，沒有注意很容易就錯過了；距離員林火車站步行只要8分鐘，鄰近員林第一市場，附近有不少美食，沒有提供停車場，可以停「惠來24H停車場」一小時20元。

▲藏身在超隱密巷子內，真的是隱藏版在地美食。

介紹

這裡最大的特色是使用鱟殼當鍋炒，實在是太特別了，鱟魚最早出現的時間可回溯至奧陶紀，因此被譽為活化石，據說以前在海邊鱟魚還滿常見的，但現在已經幾乎看不見了，相對鱟殼也越來越難取得，很珍貴的。目前已傳承到第二代，是一位年輕老闆娘，很熱情又親切，炒麵的手法非常的厲害，看似好像很簡單，其實是花了很多時間累積而來的，拿鱟殼的手法不對或是施力不對，麵是很容易飛的亂七八糟。

▲利用鱟殼當鍋鏟炒的麵條較不易斷裂，大鍋翻炒受熱均勻，吃起來口感香滑彈。

▲蚵仔麵都是現點現炒的，每一次炒的量都是剛好，需要時間耐心等待。

▲用餐區有室內跟室外，室外的桌椅就擺放在門口旁。

菜單

餐點推薦

鱟殼炒蚵仔麵 中60元

炒麵就是要現炒的才好吃，炒蚵仔麵裡有蚵仔、豆芽菜、韭菜、蔥，再加上特製的滷汁一起拌炒，麵條吃起來軟中帶Q，麵條吸附滿滿的醬汁，鹹香適中，充滿古早味的炒麵，蚵仔很大顆，吃起來很新鮮肥美。

燒肉 中50元

燒肉炸到金黃酥脆，吃起來外脆內軟，很好吃！肥瘦的比例肥肉居多，因為炸得很酥脆，吃起來口感不會軟爛，燒肉調味偏鹹些，要搭配炒麵一起吃，單吃太多會太鹹。

▲櫃台有醬料可以使用，炒麵加點辣醬，味道會更美味。

餐後心得

初訪黃家鱟殼炒蚵仔麵，餐點都很喜歡，是古早味的味道，久久就會想要吃的味道，最大的特色是使用鱟殼來炒麵，吸引不少人慕名而來，等待餐點時，可以欣賞老闆娘炒麵的畫面，真的很厲害！炒蚵仔麵，麵條軟中帶Q，吸附滿滿的醬汁，味道很不錯，燒肉炸得金黃酥脆，調味偏鹹些，搭配炒麵剛剛好。

黃家鱟殼炒蚵仔麵

地址：彰化縣員林市民生路154巷1號

電話：0934－045962

營業時間：11：00～18：00（周日公休）

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