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解鎖恆春下午茶秘境！隱身九重葛老宅內　奶香濃郁蜜糖吐司最推薦

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者黃亭詠

來到國境之南墾丁遊玩，除了享受陽光沙灘之外，其實還有好多特色下午茶咖啡廳可以去，肥春號就是其一，店家沒有提供訂位服務，店內用餐環境保留許多原本老宅的元素，讓用餐客人更能感受到歲月痕跡，是一間充滿故事的咖啡廳，餐點選擇也很多，其中最推薦的就是肥春號的蜜糖吐司，下午茶的絕佳選擇。

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恆春墾丁肥春號 | 交通方式停車資訊

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

恆春墾丁肥春號在哪裡怎麼去
肥春號位於恆春鎮的糠林南路上，距離恆春市區稍微有一段距離，從恆春轉運站開車大約要7分鐘左右，可以停在馬路兩側旁的空地或是門口處。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

肥春號 | 環境介紹
肥春號是一間佈滿咾咕石的房子，水泥屋瓦、木頭樑柱、百年老藥櫃，一間會呼吸的房子，賣著老闆喜愛的事物，結合文藝、音樂與老物，保留了原始的外觀又加入一些新元素，讓老宅更加迷人有特色。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲門口前有著一顆會開花的九重葛。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲但要特別注意的是，肥春號是沒有開放參觀，要消費才能拍照。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲肥春號內用空間分為兩區，一區是入門處，櫃台所在的位置，這區採光比較暗一些，但冷氣也會比較涼。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲坐在外面這區，這有一大面玻璃窗，採光非常的棒，相對比較悶熱一些。

恆春墾丁肥春號 | 菜單MENU
肥春號菜單如下，內用低消每人一杯飲料，飲品有咖啡、茶飲、果汁、啤酒等，餐點有手做捲餅、早午餐、薄餅、甜點、炸物等。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

恆春墾丁肥春號 | 餐點推薦
點了西西里咖啡150元、漂浮冰咖啡150元、雞肉與鹹派260元、蛋奶素薄餅150元、蜜糖吐司260元。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲漂浮冰咖啡150元，黑咖啡加上香草冰淇淋，稍微攪拌混合後，喝起來有點像是香味口味的拿鐵，微微甜。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲西西里咖啡150元，微苦微酸微甜，酸度比例適中。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲雞肉與鹹派260元，鹹派是青龍椒培根。還有香料雞肉跟油醋醬沙拉，餐點的份量並不多偏少。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲香料雞肉吃起來口味偏乾偏柴，口味偏重。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲鹹派內餡很飽滿，口感吃起來很扎實。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲蛋奶素薄餅150元，薄餅有蘑菇、洋蔥、櫛瓜、起司，滿滿的餡料搭配一旁的胡麻醬一起入口，很好吃。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

▲蜜糖吐司260元，吐司外酥內軟奶香濃郁，配香草冰淇淋一起入口更加有層次感，整體偏甜些。

▲▼屏東恆春肥春號，九重葛老宅內品嚐文青早午餐、下午茶。（圖／桃桃提供）

餐後心得
店內的環境很棒，有大面玻璃窗採光很棒，但就是冷氣稍嫌不夠涼，餐點的部分表現得都很不錯，可惜份量都偏少些，吃完依舊沒有什麼飽足感，適合下午茶的份量，最喜歡的餐點就是蜜糖吐司，吐司外酥內軟奶香濃郁。

肥春號

地址：屏東縣恆春鎮糠林南路15號
電話：08－8899855
營業時間：星期一至星期五 11：00－18：00、星期六、日 10：00－18：00

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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