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睜眼就是無邊際藍海！墾丁絕美民宿遠離大街吵鬧　觀海陽台太愜意

桃桃's旅人手札

桃桃's旅人手札 桃桃's旅人手札

桃桃&予先生是部落客與攝影師的組合，生活本身就是一場華麗的旅行，每個人都是旅行家，以圖文紀錄我的生活，也成為你與我共同的旅人手札。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者蘇相云

國境之南的屏東墾丁，是台灣著名的渡假勝地，而墾丁民宿選擇通常是大家在旅行前相當頭痛的一點，不過本篇要分享的這間「日和灣居」地點相當不錯，就在南灣海灘的對面，距離墾丁大街開車也只要5分鐘，可以說是桃桃親身住過也覺得相當不錯的一間墾丁住宿選擇。

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交通方式 
位於屏東縣恆春鎮的南灣路上，距離南灣沙灘僅50公尺，步行約2分鐘，地理位置相當優異。距離墾丁大街開車也只需要5分鐘，非常方便。記得10幾年前墾丁的住宿價格就很高了，相對於現在，房價並沒有落差太多，尤其淡季，房價是可以接受的。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

停車資訊
日和灣居有自己的專屬停車位，總共有4個停車場，但每個停車場位子都很少，很容易就會被停滿。停滿的話也不用擔心，可以去一旁的南安宮停車場，房客一定會有車位可以停。但是不管是停哪個停車場，對於有大型行李都不友善，都需要爬樓梯。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

民宿環境
日和灣居在Google有高達4.8顆星，4千多則評價，幾乎都是好評，真的是相當的厲害。當初就是被這幾棟白色建築物給吸引到，拍照起來真的很美，可惜我們來訪時天氣都不太好，沒有藍天白雲的配襯。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲日和灣居多數客房皆有面海景觀，也專屬陽台。唯一缺點就是跟隔壁房的陽台滿靠近的，隱私感稍嫌不足。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲晚上燈亮起來更美。

地理位置
日和灣居地理位置非常好，對面就是南灣海灘的尾端。南灣是熱門住宿選擇，越靠近南灣海灘熱鬧區，人潮非常多，相對比較雜亂些吵雜些，如果是追求寧靜住宿品質的旅人可能就不太合適。不過日和灣居並不是正對著南灣鬧區，有點距離反而更適合住宿，可以看到海景又不受打擾。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

公共空間就是他們的餐廳
有室內跟室外，想要欣賞無敵海景跟拍美照，一定要選擇戶外用餐區，可惜我們來訪時下雨，戶外用餐區沒有開放，但拍拍美照還是可以的。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

經典臨海雙人房
房型大部分都是可以看到海景的，有第一排海景房、正面海景房、側面海景房跟無海景房，我們入住的是第一排海景的經典臨海雙人房，經典海景雙人房擁有大片落地窗，可居高臨下一覽南灣海景，坐在專屬小陽台看海。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲無敵海景房實在是太美了！床的正前方就是一大面落地窗，可以躺在床上看海景，真的是一大享受。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲房間差不多9坪左右，整體來說沒有很大，但也不會覺得擁擠，兩人住還算是寬敞舒適。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲除了有超大片落地窗之外，旁邊還有兩面玻璃窗，房間的採光真的是一級棒，缺點就是房間會比較熱，還好冷氣很給力，不會覺得悶熱。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲房內的小家電設備也都一應俱全，電視、電熱水壺、冰箱，這些基本配備一樣都不缺。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲冰箱內的水跟氣泡水都是免費的。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲房間內的專屬小陽台也是亮點之一。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲坐在椅子上就可以欣賞無敵海景，實在是太愜意了。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲缺點就是跟隔壁房離太近了，但如果鄰房是好朋友的話，就可以晚上坐在陽台一起聊天。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲怕熱的也可以直接坐房間內座椅，坐起來很舒服好愜意。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲浴室是乾溼分離的設計，有免治馬桶，空間很寬敞明亮。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲有基本盥洗用品，洗手乳、沐浴乳、洗髮精。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲吹風機風力滿足的，吹起來不費力。

早餐
早餐都是房客來用餐時現做的，因此需要稍微等一下。用餐環境很優美，入住時會先確認吃早餐的時間，我們是7點半下來用餐的，只有我們一組房客。民宿的早餐準備的很用心，都是一人一份。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲有水果、咖啡跟主食。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

入住心得
這裡位於南灣鬧區，去哪裡都很方便，離南灣沙灘非常近，適合愛玩水的旅人入住，玩水完可以直接走回民宿，省下不少麻煩。整體來說，房間的大小、整潔度、服務態度，都很滿意，採光也非常的好，很明亮又有獨立小陽台，躺在床上就可以看到無敵海景，非常推薦。唯一缺點就是停車場太小，沒有電梯，對於行動不便或有大型行李的旅人來說比較不便。

▲▼墾丁度假首選「日和灣居」 南灣海灘無敵海景房超大落地窗觀景陽台。（圖／部落客妮可魯提供）

日和灣居

地址：屏東縣恆春鎮南灣路48號
電話：08－8883663

＊部落客《桃桃's旅人手札》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 日和灣居 墾丁旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 妮可魯的飛行日記

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